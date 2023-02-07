Попасть в сердце перемен: как приобщиться к украинскому активизму 7 февраля, 11:36 Партнерский проект Активисты в сердце перемен (Фото:предоставлено РАСТ)

Общественные организации защищают демократию, следят за соблюдением прав украинцев и продвигают важные реформы. В предыдущих материалах мы выяснили, как их деятельность оказывает влияние на жизнь граждан. Однако никакие важные изменения и демократическое развитие невозможны без участия общества. В этом материале мы рассмотрим, как можно приобщиться к этим процессам.

Активисты в сердце перемен / Фото: предоставлено РАСТ

Время в телефоне можно использовать для общества: подписать петицию, проголосовать за проект или общественный бюджет, распространить новость общественной организации, чтобы о ней узнали другие.

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«Однажды мы выпустили статью об опасном решении по незаконной застройке в Киеве. Статью распространили сотни граждан, локальные телеграм-каналы и СМИ. Именно благодаря репостам нам удалось предотвратить его воплощение. Мы призываем использовать нашу аналитику и распространять другие материалы. Получив широкую огласку, мы сможем продвигать важные вещи», — говорит Вита Думанская, лидер движения «Чесно».

С начала полномасштабного вторжения украинцы начать активно участвовать в инициативе Движения «Чесно», пополняя Реєстр держZрадників. Реестр содержит информацию о более чем 1000 человек, которые поддержали агрессора или сотрудничали с оккупантами. Информацию также передают в правоохранительные органы. Значительное количество данных было отправлено именно подписчиками: около 250 человек заполнили разработанную онлайн-форму, данные и факты о еще около 150 потенциальных предателях отправили на e-mail, примерно столько же информации аналитики Реестра получили через соцсети организации — более 170 обращений.

Чтобы повысить осведомленность граждан Украины о нарушении прав человека и репрессиях в оккупированном Крыму, Крымскотатарский ресурсный центр призывает приобщаться к информационным кампаниям, например #LIBERATECRIMEA, посвященной Международному дню прав человека. Пользователи распространяли постеры на страницах в социальных сетях в поддержку акции «Свобода, равенство, справедливость — восстановим права человека в каждом уголке Украины».

Активисты в сердце перемен / Фото: предоставлено РАСТ

Общественные организации иногда нуждаются в помощи с переводами, организацией событий, юридической поддержкой или коммуникацией.

Александр Елькин, председатель совета ОО «ЕдКемп Україна», соглашается, что волонтерское движение — это мощная сила для воплощения важных инициатив. «Мы всегда рады приобщить волонтеров и волонтерок к нашим событиям. Помощь нужна разная, от перевода до кофе-брейков. Собственно, мы найдем место каждой и каждому, независимо от специальности и профессии», — подчеркивает Александр.

Для Крымскотатарского ресурсного центра важно, чтобы как можно больше людей в мире могли рассказывать о социальных проблемах крымских татар. Для этого организация создала Академию публичной дипломатии, а также Международный летний лагерь «Лагерь Свободы», посещаемый людьми из разных уголков мира. Пройдя обучение, активисты работают, чтобы привлечь внимание украинского и мирового сообщества к нарушениям прав человека в Крыму и репрессиям против крымских татар.

«Чем больше людей вовлечено в нашу организацию, тем больше они рассказывают о Крыме и крымских татарах в мире», — отмечает Эскендер Бариев, председатель правления Крымскотатарского ресурсного центра.

Активисты в сердце перемен / Фото: предоставлено РАСТ

Другой способ приобщиться к общественным инициативам — поддержать их финансово. Денежный взнос можно внести через банковское приложение или по реквизитам на сайте, а также купив мерч, подписавшись или задонатив на фандрейзинговой платформе.

Например, несколько лет назад «Телебачення Торонто» создало страницу на Patreon для сбора средств. Конечно, полномасштабное вторжение повлияло на способность украинского бизнеса и граждан инвестировать в создание контента, и, несмотря на это, зрители продолжают поддерживать канал, переводя более 10 000 долларов США в месяц. «Телебачення Торонто» помогло разнообразным инициативам собрать более 15 млн грн на стримах, релизах и офлайн-событиях, организованных фондом «Повернись живым», Украинским волонтерским центром, ОО «Женское ветеранское движение» и т. д.

В последнее время украинцы ассоциируют слово «донат» с народным сбором Сергея Притулы. Кроме «Байрактаров» и дронов Фонд Притулы собирает средства на установку модульных домов для тех, кто потерял жилье. Чтобы помочь украинцам вернуться на свою землю и воссоединиться с семьями, благотворительный фонд Сергея Притулы запустил инициативу NEST. Денежные взносы позволяют бесплатно получить мобильный временный дом и установить его на собственном участке.

С первых дней войны Фонд общины Херсона «Захист» положил начало собственной гуманитарной программе «Спасаем вместе! Херсон», объединив усилия благотворителей из разных уголков страны и мира, донорских организаций и бизнеса. Фонд сосредоточил усилия на финансовой помощи семьям с детьми уязвимых категорий, в первую очередь, многодетным и семьям, в которых воспитываются дети с инвалидностью. Чтобы увеличить пожертвования, «Захист», в частности, первой в Херсонской области начала сотрудничество с известной краудфандинговой платформой Be Kind. На ней фонд запустил собственную кампанию, благодаря чему финансовую помощь получили 100 семей с детьми. Всего по итогам 2022 финансовую помощь от «Захиста» получили почти 1,6 тыс. семей.

Теперь, когда вы знаете, как приобщиться к деятельности общественного сектора, предлагаем проверить свои знания и узнать, какая организация вам ближе. Пройдите тест в следующем материале и выясните, какой тип активизма соответствует вам больше всего.

