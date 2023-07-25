Для воссоединения украинской семьи. Правительство Канады ввело программу, благодаря которой можно навсегда остаться в стране 25 июля, 23:07 Шаги для оформления визы на постоянное проживание в Канаде (Фото:IgorVetushko/depositphotos)

Украинцы, которые временно находятся в Канаде и желают остаться там навсегда, могут обратиться к различным программам и визовым категориям, которые предоставляют возможность получить статус постоянного резидента или гражданства Канады.

Канадское правительство внедряет новую программу поддержки для украинских семей, которая предоставляет возможность беженцам остаться в стране на постоянное проживание. Согласно этой программе, также предоставляется возможность другим членам одной семьи приезжать в Канаду. Эта инициатива предназначена для оказания поддержки и помощи украинским семьям, попавшим в сложные ситуации, и способствует сближению и обеспечению безопасного будущего для многих людей.

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Важно отметить, что процесс оформления визы или статуса постоянного резидента может быть сложным и длительным. Ниже приведены общие шаги для оформления визы на постоянное проживание украинцев в Канаде.

Что нужно для постоянного проживания в Канаде

Приобщиться к этой программе поддержки могут те, кто прибыл в Канаду после полномасштабного вторжения России и стремится остаться здесь.

Для получения права на участие в программе, граждане Украины должны находиться в Канаде со статусом временного резидента и иметь одного или нескольких членов семьи, которые являются канадскими гражданами или постоянными жителями. Под правом участия в программе находятся супруги, родители, бабушки, дедушки, братья, сестры, дети и внуки канадских граждан или постоянных жителей.

По прибытии в Канаду временные жители имеют возможность подать заявку на продление пребывания на срок до трех лет, однако для этого необходимо иметь разрешения на обучение или работу. Кроме того, беженцы получат доступ к жилью, языковым курсам и помощи с трудоустройством по прибытии в Канаду. Получение визы для украинцев является бесплатным.

Украинцы, обладающие визами, могут совершать поездки в Канаду до 31 марта 2024 года в рамках временных специальных мер.

