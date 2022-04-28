Альтернативный способ. Как получить пенсию во время войны, если ваш банк не работает — инфографика 28 апреля, 07:44 Цей матеріал також доступний українською Выйти на пенсию можно без страхового стажа (Фото:НБУ / Flickr)

Из-за войны, которую Россия начала в Украине, многие люди не могут получить пенсию, так как их банк не работает или потому, что они сменили место жительства. Во время военного положения есть альтернативный путь получения выплаты.

Если один из банков, где человек постоянно получал социальную помощь от государства, перестает работать, то можно обратиться в любое отделение Ощадбанка.



Что для этого нужно

Видео дня

Необходимо оставить заявку, обратившись к:

Пенсионному фонду Украины по вопросу пенсии

Органам социальной защиты населения по вопросу социальных выплат

Там проинформируют, в каком отделении Ощадбанка можно забрать свою помощь от государства. С собой следует взять паспорт и справку о присвоении идентификационного номера.

Как происходит выплата

Без открытия счета в форме денежного перевода на карту Сбербанка каждый месяц человек имеет возможность обратиться в другое отделение Сбербанка.

Следует обратить внимание. Министерство социальной политики Украины, Пенсионный фонд Украины, органы социальной защиты населения могут позвонить по телефону для проверки и уточнения информации, необходимой для полноценного начисления всех социальных выплат.

Детям с инвалидностью, которым исполнилось 18 лет в период с февраля 2022, которые не успели получить статус лица с инвалидностью, государство продолжает выплачивать социальную помощь в течение периода действия военного положения и 30 дней после его прекращения.

Как получить пенсии во время войны, если ваш банк не работает / Инфографика: Благотворительный фонд ССС

Инфографику создал благотворительный фонд ССС в сотрудничестве с Министерством Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.