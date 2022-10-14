Украинские пограничники тренировались сбивать дроны-камикадзе и беспилотники-разведчики
Украинские пограничники провели тренировки по поражению дронов на берегу Черного моря (Фото:Скриншот видео ГПСУ/YouTube)
Украинские пограничники провели учения по поражению воздушных целей, в частности, дронов-камикадзе.
Как сообщили в Госпогранслужбе, тренировки Измаильского погранотряда прошли на берегу Черного моря.
Военные совершенствовали мастерство применения стрелкового и группового оружия по низко летающим целям. В частности, огонь велся по целям на высоте около двухсот метров.
В ведомстве отметили, что эти навыки могут понадобиться для поражения вражеских беспилотников-разведчиков, ударных дронов или дронов-камикадзе.
Впервые о применении беспилотника из Ирана сообщалось 13 сентября. Вооруженные силы Украины сбили Shahed-136 в Купянске.
На прошлой неделе оккупанты атаковали Белую Церковь иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. В результате атаки возникли пожары на объектах инфраструктуры, один человек был ранен.
Также в Беларусь на аэродром Лунинец, вероятно, доставили по меньшей мере 20 дронов-камикадзе Shahed-136 иранского производства.
По данным NYT, Израиль предоставляет Украине базовые данные об иранских дронах, которые начала использовать РФ.