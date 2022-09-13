Пограничники показали, как зачищали Волчанск от следов российской оккупации — видео 13 сентября, 09:57 Украинские военные проводят зачистки на деоккупированных территориях Харьковской области (Фото:ГПСУ)

Украинские пограничники показали видео зачистки освобожденного Волчанска Харьковской области от следов российских оккупантов.

На кадрах, обнародованных Госпогранслужбой в Telegram, видно, как пограничники снимают и сжигают флаги страны-агрессора России, а также убирают плакаты, напоминающие об оккупации.

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«Волчанск дома. Пограничники убрали остатки хлама. Слава Украине!», — говорится в описании к видео.

С начала сентября ВСУ пошли в контрнаступление на Херсонской, Харьковском и частично Донецком направлениях.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что с начала сентября более 3000 кв. км вернули под контроль Украины.

В Харьковской области украинским военным удалось освободил около 40 населенных пунктов, включая Балаклею, Купянск и Изюм. 11 сентября флаг Украины появился над Волчанском. Населенный пункт находится к трех километрах от границы с РФ.

В минобороны РФ признали отступление своей армии на Харьковском направлении, назвав его «перегруппировкой». В ведомстве оправдываются, что для достижения целей развязанной войны якобы решили перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма, чтобы нарастить усилия на Донецком направлении.

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