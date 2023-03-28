Пограничники показали видео ночной охоты на Shahed
Пограничники показали, как сбивали вражеский Shahed (Фото:Кадр видео Госпогранслужба)
В ночь на вторник, 28 марта, украинские пограничники уничтожили один из вражеских дронов Shahed в Черниговской области.
Видео ночной «охоты» на беспилотник опубликовала Госпогранслужба.
Дрон поразили недалеко от границы. Утром обломки были обнаружены в лесном массиве.
Военнослужащие Госпогранслужбы вместе с Силами обороны постоянно отслеживают применение врагом ударных беспилотных летательных аппаратов.
Для этого ведется постоянное взаимодействие с подразделениями противовоздушной обороны, а также действуют группы по их отслеживанию и обезвреживанию.
Поздним вечером в понедельник, 27 марта, Россия снова атаковала Украину и Киев дронами-камикадзе Shahed-136/131.
По данным столичных властей, в небе над Киевом выявили и уничтожили 12 вражеских Shahed.
В Днепре один из дронов попал в частное предприятие, там произошел пожар.
Всего украинские защитники сбили 14 из 15 беспилотников, сообщил Генштаб.