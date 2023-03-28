Пограничники показали видео ночной охоты на Shahed

28 марта, 13:11
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Пограничники показали, как сбивали вражеский Shahed (Фото:Кадр видео Госпогранслужба)

Пограничники показали, как сбивали вражеский Shahed (Фото:Кадр видео Госпогранслужба)

В ночь на вторник, 28 марта, украинские пограничники уничтожили один из вражеских дронов Shahed в Черниговской области.

Видео ночной «охоты» на беспилотник опубликовала Госпогранслужба.

Дрон поразили недалеко от границы. Утром обломки были обнаружены в лесном массиве.

https://www.youtube.com/watch?v=1yluWuMppZI

Военнослужащие Госпогранслужбы вместе с Силами обороны постоянно отслеживают применение врагом ударных беспилотных летательных аппаратов.

Видео дня

Для этого ведется постоянное взаимодействие с подразделениями противовоздушной обороны, а также действуют группы по их отслеживанию и обезвреживанию.

Поздним вечером в понедельник, 27 марта, Россия снова атаковала Украину и Киев дронами-камикадзе Shahed-136/131.

По данным столичных властей, в небе над Киевом выявили и уничтожили 12 вражеских Shahed.

В Днепре один из дронов попал в частное предприятие, там произошел пожар.

Всего украинские защитники сбили 14 из 15 беспилотников, сообщил Генштаб.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Госпогранслужба Украины Черниговская область Дроны Война России против Украины Иранские беспилотники Shahed-136 Shahed-131

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