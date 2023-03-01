В ВСУ рассказали, как используют прогноз погоды при планировании боевых действий

1 марта, 12:50
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В ВСУ рассказали, как помогает воевать прогноз погоды (Фото:Генштаб)

В ВСУ рассказали, как помогает воевать прогноз погоды (Фото:Генштаб)

Прогнозы погоды от Гидрометеорологических подразделений ВСУ используются при планировании, подготовке и ведении боевых действий.

Об этом рассказал командующий Сил поддержки ВСУ бригадный генерал Дмитрий Герега, слова которого приводит Military Media Center.

«К примеру, сверхкраткосрочные прогнозы готовятся для обеспечения полетов авиации и беспилотников, выхода кораблей, десантирования войск, стрельбы из артиллерии, пусков ракет или форсирования водных преград», — отметил он.

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Информация о погодных условиях нужна не только для подготовки к наступательным действиям, но и для планирования действий военных медиков на случай, если оккупанты применят химическое оружие.

Кроме того, во время освобождения территорий Харьковской и Херсонской погодные условия были учтены и способствовали контрнаступлению.

«Благодаря своевременной гидрологической информации через реки Оскол, Северский Донец и Ингулец наши воины смогли навести надежные переправы и обеспечить быстрое продвижение вперед», — добавил бригадный генерал.

https://www.youtube.com/watch?v=04mVTnDdibY
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Прогноз погоды Погода Война России против Украины

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