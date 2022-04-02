Два выстрела из стрелкового оружия: в прокуратуре сообщили обстоятельства гибели фотожурналиста Макса Левина 2 апреля, 14:01 Цей матеріал також доступний українською Макс Левин (Фото:Maks Levin/facebook.com)

По факту гибели фотожурналиста Макса Левина открыто уголовное дело за нарушение законов и обычаев войны.



Война России против Украины — главные события 2 апреля

Как сообщили в Офисе генпрокурора, связь с Левиным пропала в марте.

Тело журналиста найдено на территории села Гута Межигорская Вышгородского района.

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По предварительной информации, безоружного Левина военнослужащие вооруженных сил РФ убили двумя выстрелами из стрелкового оружия.

Тело Макса Левина обнаружили 1 апреля. Левин в сопровождении Алексея Чернышева, военнослужащего и в прошлом фотографа, отправился в Гуту Межигорскую 13 марта, чтобы документировать последствия российской агрессии. Они оставили машину и ушли в сторону села Мощун. С тех пор связь с обоими пропала.

Позже стало известно, что в районе, где Левин собирался работать, начались боевые действия.

Левин сотрудничал в качестве фотокорреспондента, документального фотографа и оператора со многими украинскими и международными СМИ, в частности Reuters, Associated Press, BBC, TRT World, LB.ua и Hromadske. Его фотографии публиковали Wall Street Journal, Time, Breaking News Poland, EU Agenda, World News, The Moscow Times, Vatican News и Радио Свобода.

Большинство его документальных проектов связано с войной в Украине. «Каждый украинский фотограф мечтает сделать фото, которое остановит войну», — объяснял журналист.



Вместе с Маркияном Лисейко в 2014 году Левин основал посвященный военным проект AFTER ILOVAISK afterilovaisk.com для сохранения и переосмысления значения событий августа 2014 военными, их семьями и гражданами Украины в целом. Максим был одним из тех, кому удалось выбраться из Иловайского котла.

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля Левин работал в Киевской области.



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