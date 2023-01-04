В Дію вернули возможность подтвердить право собственности на недвижимость
Дія (Фото:diia.gov.ua)
На портал Дія вернули функцию получения справки из Государственного реестра прав, которую отключили после начала полномасштабного вторжения РФ.
Об этом в среду, 4 января, сообщило Министерство цифровой трансформации в Telegram.
Благодаря справке можно подтвердить собственность квартиры, дома или земельного участка. Документ содержит информацию из четырех основных реестров недвижимости:
- Государственного реестра прав на недвижимое имущество;
- Реестра прав собственности на недвижимое имущество;
- Государственного реестра ипотек;
- Единого реестра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества.
Стоимость получения справки составляет 30 гривен. Оплатить услугу можно картой онлайн.