В Дію вернули возможность подтвердить право собственности на недвижимость

4 января, 14:13
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Дія (Фото:diia.gov.ua)

Дія (Фото:diia.gov.ua)

На портал Дія вернули функцию получения справки из Государственного реестра прав, которую отключили после начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом в среду, 4 января, сообщило Министерство цифровой трансформации в Telegram.

Благодаря справке можно подтвердить собственность квартиры, дома или земельного участка. Документ содержит информацию из четырех основных реестров недвижимости:

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  • Государственного реестра прав на недвижимое имущество;
  • Реестра прав собственности на недвижимое имущество;
  • Государственного реестра ипотек;
  • Единого реестра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества.
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Стоимость получения справки составляет 30 гривен. Оплатить услугу можно картой онлайн.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Недвижимость Собственность Справка ДІЯ Министерство цифровой трансформации Украины

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