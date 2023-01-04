В Дію вернули возможность подтвердить право собственности на недвижимость 4 января, 14:13 Дія (Фото:diia.gov.ua)

На портал Дія вернули функцию получения справки из Государственного реестра прав, которую отключили после начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом в среду, 4 января, сообщило Министерство цифровой трансформации в Telegram.

Благодаря справке можно подтвердить собственность квартиры, дома или земельного участка. Документ содержит информацию из четырех основных реестров недвижимости:

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Государственного реестра прав на недвижимое имущество;

Реестра прав собственности на недвижимое имущество;

Государственного реестра ипотек;

Единого реестра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества.

Стоимость получения справки составляет 30 гривен. Оплатить услугу можно картой онлайн.