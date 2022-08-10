«ВСУ уже рядом». Мэр Мелитополя рассказал, как подготовиться к приходу украинской армии 10 августа, 19:02 Уже сейчас Федоров призвал жителей держаться подальше от районов, где оккупанты размещают свою технику (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал жителям временно оккупированных территорий, как подготовиться к наступлению украинских сил.

Алгоритм действий он опубликовал в Telegram.

«Вооруженные Силы Украины уже совсем рядом. Наши мужественные бойцы обязательно освободят все временно оккупированные территории», — написал он.

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Инструкция состоит из 13 пунктов.

Уже сейчас Федоров призвал жителей оккупированных регионов избегать мест скопления людей, и держаться подальше от районов, где оккупанты размещают свою технику.

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