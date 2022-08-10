«ВСУ уже рядом». Мэр Мелитополя рассказал, как подготовиться к приходу украинской армии

10 августа, 19:02
Уже сейчас Федоров призвал жителей держаться подальше от районов, где оккупанты размещают свою технику (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Уже сейчас Федоров призвал жителей держаться подальше от районов, где оккупанты размещают свою технику (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал жителям временно оккупированных территорий, как подготовиться к наступлению украинских сил.

Алгоритм действий он опубликовал в Telegram.

«Вооруженные Силы Украины уже совсем рядом. Наши мужественные бойцы обязательно освободят все временно оккупированные территории», — написал он.

Видео дня

Инструкция состоит из 13 пунктов.

Уже сейчас Федоров призвал жителей оккупированных регионов избегать мест скопления людей, и держаться подальше от районов, где оккупанты размещают свою технику.

Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Наступление Контрнаступление

Эксклюзивы НВ

Андрей Пионтковский
Российский политолог и публицист
Это очень важно. Что стоит за ударами по Новофедоровке в Крыму

И почему это значимое событие

10 августа, 18:30
Мнения
Наталья Шаповал
Руководитель KSE Institute
Нефтяные доходы: Сможет ли кремль избежать экономических потерь?

Как санкции влияют на экономику РФ

10 августа, 11:35
Эксперты
Ход за Западом: экс-главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Бридлав уверяет, ход войны решит скорость поставок вооружения союзниками Украины. (Фото:REUTERS/Chris Wattie)
ВСУ неимоверно хороши в тактике /
Генерал Бридлав — об освобождении Херсона и украинской победе, дата которой «полностью зависит от Запада»
10 августа, 07:08
Политика
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X