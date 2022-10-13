«Как побороть нашествие дронов». Чем Россия платит за иранское оружие и почему Израилю пора активнее включиться в помощь Украине — Яковина

13 октября, 21:03
Эксклюзив НВ
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Иранские дроны (Фото:Iranian Army/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)

Иранские дроны (Фото:Iranian Army/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)

Израилю стоит оказать военную помощь Украине, пока Иран использует российское нападение для проверки боем своего оружия и наращивает ядерный потенциал для того, чтобы применить его в отношении Израиля, считает международный обозреватель Иван Яковина.

В эфире Радио НВ он рассказал, как Украине эффективно побороть нашествие российско-иранских дронов и почему атаки будут усиливаться до саммита Большой двадцатки 15 ноября 2022 года.

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Вначале я хочу вспомнить такую историю: несколько месяцев назад аналогичные примитивные, без оптической системы наведения, беспилотники, купленные чуть ли не на Aliexpress, падали на завод по производству бензина в Ростовской области. А потом еще беспилотники падали на штаб Черноморского флота.

Это самый нормальный метод воздействия на Россию: наклепать на коленке самых примитивных, самых обычных дронов и отправить пачками, тоннами, сотнями эти дроны в Российскую Федерацию. Их даже необязательно все вооружать взрывчаткой, потому что, понятное дело, 90% посбивают.

https://www.youtube.com/watch?v=pFqRJb7lnVM&t=2559s&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92

Но если хотя бы некоторые из них были бы со взрывчаткой — расходовалось бы российское ПВО. Чипы, находящиеся в ракетах дорогостоящих систем российского ПВО, должны как можно скорее расходоваться и побыстрее заканчиваться. Новых-то им негде взять — торговля этими чипами с Россией запрещена.

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Когда я это увидел, говорил: о, отлично, началось, дешевые украинские дроны прилетают на российские объекты и взрывают их. Было бы здорово, чтобы на штаб Черноморского флота прилетел не один такой дрон, а штук 50. Для государства, особенно государства с большим военным бюджетом, это стоит смешных денег.

К сожалению, мы видим, что этим путем пошла Россия. Они начали искать дроны по всему миру, нашли в Иране и сказали: о, вот это нам подходит, мы закупаем у вас тысячи этих дешевых дронов и будем ломать энергетическую инфраструктуру и терроризировать этими дронами Украину.

Редактор: Анаид Агаджанова

Теги:   Израиль Владимир Путин Украинская армия Ядерное оружие Российская агрессия Иран Освещение Ядерная угроза Саммит G20 Ядерная программа Ирана Иван Яковина Украина-Израиль Сегодня в мире с Иваном Яковиной Дроны Радио НВ Война России против Украины Иранские беспилотники

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