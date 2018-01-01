Как пить дать. Коллапс системы водоочистки стал топ-угрозой для Украины Сегодня, 09:34 1 Цей матеріал також доступний українською Ольга Бабий, вице-президент Ассоциации Укрводоканал­экология, на фильтровальной станции Киевводоканала Фото Наталья Кравчук / НВ

Отечественная система водоснабжения и водоочистки пришла в негодность, бьет рекорды по энергозатратности и представляет угрозу национальной безопасности. Цена неотложных действий высока - $ 20 млрд, но цена бездействия - еще выше, пишет журнал Новое Время.

Киев, 29 ноября. На улице -3°С, в коридорах Института коллоидной химии и химии воды +3°С. В кабинете Владислава Гончарука, директора института, тоже холодно. Академик спасается маломощным электрообогревателем и поит своих гостей - Веслава Стрека, польского профессора из Вроцлава, и Галину Довбешко, украинского доктора из киевского Института ядерной физики, - горячим чаем.

Академик Гончарук - последовательный противник очистки воды с помощью хлора, как это повсеместно практикуется в Украине. Этот способ очистки стали применять в Европе в XIX веке ради борьбы с холерой и туберкулезом.

"Прошло уже более 200 лет, и тупой человеческий ум продолжает хлорировать водопроводную воду, - возмущается академик. - Хлор - сильнейший мутаген. Мутирует вся микрофлора, что живет в водопроводных трубах".

Днепр - это же большая канализация. А в Лыбедь вообще палец опускать нельзя. Все сточные воды города уходят сюда

По его словам, в киевском водопроводе "течет техническая вода для мытья полов, унитазов - чего угодно, но не для питья".

"Или вот, скажем, Днепр - это же большая канализация, - продолжает академик. - Сюда стекают все нечистоты страны. А в Лыбедь вообще палец опускать нельзя. Все сточные воды города уходят сюда. А в селах другая беда - пестициды и ядохимикаты".

Все, чем академик Гончарук может утешить киевлян, - так это рекомендацией пить воду из бюветов. Это не идеальный, но более-менее жизнеспособный источник.

А чтобы решить проблему глобально, нужно определить самые слабые звенья всей цепочки водоснабжения. В Украине это легко сделать: сильных звеньев просто нет.

Коммунальное бесхозяйство

Во время специализированного украинско-немецкого форума Ольга Бабий, вице-президент Ассоциации Укрводоканал­экология, демонстрирует коллегам из Германии слайды, иллюстрирующие плачевное состояние водопроводов, канализаций, очистных сооружений Украины и подкрепляет все это цифрами. Вот краткое содержание этого получасового фильма ужасов.

Все водоканалы страны в сумме подают в сеть чуть более 3,8 млрд куб. м воды в год. Из них треть - 1,1 млрд куб. м - вытекает из системы в неизвестном направлении. То есть разворовывается, испаряется, просачивается через дыры и щели в трубах. Половина потерь - в хронических неплатежах. В тройке лидеров - Луганская, Донецкая и Харьковская области. В каждой из них долг населения и предприятий перед водопроводно-канализационными организациями исчисляется миллиардами гривен.

Убыток отрасли к октябрю 2018‑го превысил 6,5 млрд грн, это примерно 2 % украинского ВВП. Коммунальщикам эти средства могли бы быть очень кстати.

Из 180 тыс. км труб, по которым течет вода в дома, учреждения и на предприятия, 69 тыс. км требуют срочной реконструкции. Это значит, что в замене нуждается трубопровод, по длине превышающий земной экватор в полтора раза.

Евгений Кун, совладелец инжиниринговой компании Interproject, работающей в коммунальной отрасли, приводит в пример город Кропивницкий. Здесь сотрудники Куна проводят инвентаризацию и паспортизацию водного хозяйства. Узлы, так называемые задвижки, должны быть герметичны, чисты и сухи. На самом деле они дырявые, ржавые, залиты доверху грунтовыми и прочими водами.

Из 180 тыс. км труб, по которым течет вода в Украине, 69 тыс. км требуют срочной реконструкции. То есть в замене нуждается трубопровод, по длине превышающий экватор Земли в полтора раза

“99 % в таком состоянии, - говорит Кун. - И не только в Кропивницком. В Житомире, например, тоже”.

Срок эксплуатации таких колодцев - 15 лет. В действительности многим за 40. На их замену нет ни копейки, так как все годы украинской независимости в тарифе отсутствовала строка Амортизация.

"Мы имеем трубы на 80‑90 % изношенности. И не имеем денег на их замену", - разводит руками Кун.

По оценке Укрводоканалэкологии, для того чтобы критическая ситуация не переросла в безвыходную, в ближайшие десять лет в переоснащение, а по сути — в латание отрасли нужно инвестировать $ 19,5 млрд.

Ну а чтобы вывести ее на европейский уровень, предстоит выложить $ 40 млрд. То есть примерно объем всех прямых иностранных инвестиций за 27‑летнюю историю независимой Украины. Это много, но цена бездействия еще выше.

Деньги на воду

Город Чертков образца 2014 года. Сюда, на родину, по завершении Революции достоинства вернулись два предпринимателя - родные братья Евгений и Иван Куны, собственники инжиниринговой компании Interproject. На гребне волны активности общественных движений и волонтерства братья решили подсобить родному городу в решении критически важной проблемы - с водой.

Тогда в Черткове вода подавалась в дома два раза в сутки, была грязной, так как шла из речки, куда сливаются все нечистоты города и округи. Братья разработали инженерное решение и план действий для местных властей, которые сегодня уже приближаются к решению этой задачи.

Евгений Кун и его компания Interproject ведует проекты обновления систем коммунального хозяйства в нескольких городах Украины / Фото НВ

"Я думаю, что до чистой воды им еще лет пять, - прогнозирует Евгений Кун. - Но 50 % очистки они получат уже в следующем году".

Порыв братьев в итоге перерос в новое направление бизнеса. Interproject открыл направление в разработке проектов по реконструкции коммунального хозяйства.

Самый образцово-показательный портфель Interproject находится в Житомире, где значительная часть водных отходов утекает в грунт, отравляя жизненно важные ресурсы. Примерно такая же беда и с очистными сооружениями. Чтобы справиться с ситуацией, городу нужно найти примерно 20 млрд грн - семь своих годовых бюджетов.

Технологических проблем вообще нет. Проблема в деньгах. И вторая проблема – время

На решение житомирской проблемы кредит в $ 39,9 млн выделил Всемирный банк. Это 6 % от потребностей. Но и для этого городу пришлось заручиться госгарантией от Минфина, заложить траты в тариф на ближайшие 20 лет и ждать обещанного.

Если все будет идти согласно планам, Кун и его команда рассчитывают, что через три-четыре года в Житомире будет образцово-показательный по украинским меркам водопровод.

"Технологических проблем вообще нет, - уверяет предприниматель. - Проблема в деньгах. И вторая проблема – время".

По просьбе НВ Анна Слободянюк-Монтавон, юридический и институционный консультант в области водоснабжения и водоотвода в Восточной Европе, собрала информацию о самых крупных международных донорах, финансирующих спасение украинского водоснабжения. Свежий и показательный пример - European Investment Bank, потративший 400 млн евро на все инфраструктурные дыры Украины. В октябре он выделил Николаевскому водоканалу 5,1 млн евро.

Если назвать еще трех рекордсменов по финансированию украинской воды, то список будет выглядеть так: № 1 - Японское агентство международного сотрудничества, вложившее $1 млрд в Киевводоканал; № 2 - Всемирный банк, направивший $ 291,5 млн на поддержку 11 водоканалов Украины; Европейский банк реконструкции и развития, инвестировавший $35,4 млн во Львовводоканал.

Впрочем, у Евгения Куна грандиозные ожидания, что в отрасль скоро придут большие инвестиции от профильных и портфельных капиталистов. Вот почему его компания стремится занять нишу, куда вот-вот ворвутся деньги. "Если принять, что мы движемся в Европу, то в Европе этот рынок есть, и мы думаем, что поспособствуем, чтобы он появился и у нас", - заключает предприниматель.

Читайте полную версию этого материала в свежем номере журнала Новое Время - №45-46 от 6 декабря 2018 года