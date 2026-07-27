«Хрен вы нас сломаете». Как предприниматель выращивал чеснок под Горловкой, затем под Авдеевкой, а теперь работает в «спокойном» Запорожье

История несгибаемого бизнесмена Сергея Шиша, который выращивает чеснок в самых горячих точках страны, но не бросает свое дело. Почему?

В 2010 году 23-летний Сергей Шиш сорвал джекпот. По крайней мере, он сам так решил. Молодой дончанин попытался заработать на выращивании чеснока, который посадил на небольшом поле площадью 2 гектара, недалеко от трассы Горловка — Ясиноватая, рядом с логистическим центром АТБ-Марке". Это мультитемпературный распределительный центр, обеспечивавший поставки товаров по всей Донецкой и Луганской области.

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«Я заключил с ними сделку и думаю: всё, я красавчик, — вспоминает Шиш. — А по этой трассе [в 2014 году ] прошла линия соприкосновения, боевые действия — там ничего не осталось, всё разбомбили».

Тем не менее, даже за этот короткий срок предприниматель успел посадить чеснок, прогореть на нем, восстать из пепла, снова посадить, в итоге неплохо заработать — и снова столь же ощутимо прогореть. Позже ему удалось с нуля восстановить свой чесночный бизнес, добавив к нему переработку. Но для этого пришлось покинуть родные края и переехать в качестве ВПЛ (внутренне перемещенного лица) в более «спокойное» Запорожье.

На данный момент Сергей Шиш создал здесь две компании. Одна из них, «Агроинновейшн», занимается продажей семян и поставкой спецтехники для промышленного выращивания чеснока.

Другая компания, «Еврошок», занялась переработкой: она производит чесночную пасту, гранулы, экстракты, а с недавних пор — и разнообразные специи. «Украина потребляет просто огромное количество специй, — говорит Шиш. — Мы их поставляем, и у нас их раскупают подчистую».

Но не любят Сергея Шиша в Украинской ассоциации производителей чеснока не за это. Точнее — не только за это. Это сложная история специфического рынка в отрасли, которой фактически не существует. Она лишь пытается родиться. «Так и напишите, — подхватывает Юлианна Мусса, президент Ассоциации производителей чеснока, — пытается родиться последние 20 лет — и так и не родилась».

Итак, Сергей Шиш — один из героев серии статей NV о бизнесе, который создают внутренне перемещенные лица (ВПЛ) на новом месте жительства. Это истории, освещающие как неудачи, так и успешный опыт интеграции в новые предпринимательские ниши в Украине.

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Запорожский отпор

Дорога от офиса «Еврошок» до самого производства пролегает через весь город. По обочинам то и дело встречаются обгоревшие здания и дома с разбитыми окнами; кое-где коммунальные службы развешивают над улицами антидроновые сети, время от времени в небе звучит сигнал воздушной тревоги, но запорожцы не обращают внимания даже на взрывы на земле — что уж говорить о сиренах. А зря.

Пожарные работают на месте жилого дома, пострадавшего от российского авиаудара во время нападения России на Украину, Запорожье. 21 июля 2026 года / Фото: REUTERS

«Мы три месяца были без работы, — рассказывает предприниматель Шиш, ловко управляя автомобилем. — Света не было. Трансформатор сгорел. Я думал остановить производство. Переспал с этой мыслью. Подумал: хрен вы нас сломаете».

«Хрен вы нас сломаете» — это мог бы быть неплохой слоган для любой запорожской компании. И пока 38-летний предприниматель не использовал его в своих рекламных кампаниях, им может свободно пользоваться кто угодно.

Вспоминая период своего становления, Шиш начинает с того момента, когда в конце нулевых работал на автомобильном рынке Донецка. «Донецк продавал тогда где-то по 150−200 машин в месяц, и не только Toyota, но и всё остальное — Hyundai, Volkswagen, — с наслаждением вспоминает Шиш. — 2008−2012 годы — это были офигительные времена для автобизнеса. И многие начали вкладывать деньги в сельское хозяйство».

Шиш решил, что пришло и его время заняться сельским хозяйством. Выбор был не для всех очевиден — выращивание чеснока.

По консервативным оценкам Евгения Кабанца, управляющего директора Украинско-немецкого аграрного центра UZAD, 1 га чеснока приносит владельцу прибыль в $5−7 тыс. Шиш называет цифры в два-три раза выше. Но именно это возмущает Кабанца и вызывает у него поток брани в адрес Шиша. Почему? Об этом позже.

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Даже если истина находится там, где ей и положено — то есть посередине, — чесночные поля всё равно выглядят заманчиво. Для сравнения: гектар кукурузы или пшеницы приносит владельцу 400 долларов прибыли, а это в 10−20 раз меньше, чем чеснок.

Правда, для выращивания чеснока на том же гектаре требуются значительно большие стартовые инвестиции, чем для зерновых. Чеснок — культура сложная. Поэтому неудивительно, что когда в 2010 году Шиш засеял свои первые 2 га, единственным итогом стала потеря $40 тыс. Однако он не остановился: проанализировав свои ошибки, в 2012 году фермер решил попробовать снова — и получил урожай, который компенсировал все предыдущие убытки.

Вдохновленный результатом, предприниматель решил в 2013 и 2014 годах увеличить посевные площади до 70 га, внедрив при этом технологии капельного орошения и линию для калибровки чеснока.

«Интуиция подвела, — разводит руками Шиш. — Кто же мог подумать, что через год этого региона фактически не станет, что он будет в огне». Так и были потеряны $1,5 млн потенциальной прибыли, рассказывает он.

И тогда впервые сработало правило «хрен вы нас сломаете»: в 2016 году Шиш открыл компанию «Еврошок», арендовал поля под Авдеевкой и снова занялся промышленным выращиванием чеснока. Но вскоре и эта территория пала под натиском варваров из РФ.

«Ну ничего, я уехал, — говорит Шиш. — С одним чемоданом».

За єтими разговорами мы добрались до окраины Запорожья, где находится его предприятие по переработке чеснока. В коридоре NV встречают тюки с сырьем. Совсем скоро они превратятся в чесночные гранулы, пасту и порошок. Объемы производства составляют около 1 тонны за смену (250 тонн в год). «С этого года мы запустили классные соусы, — хвастается предприниматель, — чесночный, сырный, трюфельный».

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Самое важное, говорит Шиш, — это то, что он открыл данное производство в 2022 году. То есть в самый разгар полномасштабного вторжения российских оккупантов, когда линия фронта прошла примерно в 30 км от Запорожья. Да она и сейчас там же.

«Когда в 2022 году всё началось, страха не было, — вспоминает Шиш. — Я через это уже прошел в 2014-м. Люди здесь проходят через это впервые, а я — уже во второй раз».

Сергей Шиш демонстрирует свою продукцию / Фото: NV/Наталья Кравчук

И вот в 2022 году Шиш решил, что на этот раз интуиция его не подведет, и вложил $300 тыс в предприятие по переработке чеснока. Деньги собирал у друзей, кое-что осталось от прежнего бизнеса. В банковские кредиты он не лезет. Не потому, что боится, а потому, что боятся банки. Они не спешат кредитовать бизнес из так называемой «красной зоны» — прифронтовых городов. Об этом Шишу прямо заявили в одном из банков с иностранным капиталом.

Сергей привел в пример и другие банки с отечественными и государственными акционерами, которые либо отказали ему, либо хитрили, пытаясь навязать условия, несовместимые с ведением бизнеса.

«Я вообще перестал верить банкам, — признается предприниматель. — Очень давно».

Шиш говорит, что в Донецке мог за один день собрать у друзей до $100 тыс, опираясь исключительно на личные связи. Он утверждает, что это не столько признак богатства, сколько показатель доверия, которое раньше существовало в бизнесе, а теперь полностью исчерпано. Поэтому приходится искать альтернативные источники.

Например, недавно Шиш воспользовался грантом в рамках правительственной программы «Власна справа», которую реализует Государственная служба занятости. В ее рамках он получил 500 тыс. грн, на которые приобрел оборудование для калибровки специй.

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«А еще я познакомился с руководителем Mercy Corps [ международной гуманитарной организации ] на закрытой вечеринке в Одессе, — рассказывает Шиш. — Они согласились выделить 70 тысяч евро на покупку сушильных установок. Наши пострадали от попадания шахедов и баллистических ракет».

И вот мы поднимаемся на крышу складов, которая в прошлом году приняла на себя удар многочисленных вражеских БпЛА и даже одной ракеты. Разумеется, российский агрессор охотился не за чесночной пастой. Вокруг немало других крупных производств, и достается всем — о чем свидетельствует множество разрушенных корпусов некогда мощных предприятий.

Сергей Шиш демонстрирует последствия попадания ракеты в один из цехов его предприятия / Фото: NV/Наталья Кравчук

Чесночная гегемония

Внутренний рынок чеснока Украины в приблизительных цифрах (точных не знают даже в Ассоциации производителей чеснока) выглядит так: 70−80% импортируется из Китая, остальное — импорт из Египта и Европы, и где-то 10% составляет украинский чеснок, причем едва ли не 9,5% из этого объема выращивается на бесчисленных огородах страны. О том, сколько это в общих объемах, Юлианна Мусса, президент Ассоциации производителей чеснока, говорит так: «10−15 тысяч тонн, — а затем, после паузы, — пишите 20 тысяч тонн». Что с русского на русский переводится как «Бог его знает».

Но можно сказать наверняка: все эти объемы ничтожно малы. Шиш говорит, что только его нынешнее — отнюдь не гигантское — производство требует 3 тыс. тонн чеснока в год. То есть 15% от максимального объема рынка. И он готов хоть сейчас сам засеять чесноком до 500 га. Но, безусловно, уже после войны.

К тому же Шиш — один из самых активных продавцов семян на рынке (преимущественно испанских, которые он считает одними из лучших, самых прибыльных и маржинальных). Именно это вызывает наибольшее недовольство в его адрес со стороны Ассоциации производителей чеснока в целом и одного из его членов Евгения Кабанца в частности. К слову, компания Кабанца выращивает до 200 тонн чеснока из украинских семян.

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— Именно благодаря Шишу я занялся этим бизнесом, — говорит руководитель UDAZ. — Шиш «вставил» нас на 10 млн [ грн ], рассказывая красивые сказки: «У вас будут миллионы». Я закупил у него семена, но они не взошли.

— Вы закупили у него семена под эти обещания и проиграли? — переспрашивает NV.

— И мы проиграли. Но я всё же решил брать новые кредиты и идти дальше.

Шиш не согласен с такой оценкой своей работы. Он говорит, что рентабельность производства чеснока зависит от множества факторов, в том числе от наличия переработки. И тот, кто терпит неудачу на этом рынке, просто пока этого еще не понял.

Шиш полностью согласен с тем, что говорят и в Ассоциации, украинский чеснок по всем своим характеристикам лучше китайского. «В 2015 году наступил переломный момент, когда украинский чеснок начали ценить, — говорит предприниматель. — Его хотят украинцы, его хочет Европа. И вот в середине сентября прибывает китайский чеснок. А украинского уже нет».

Но запах чесночных прибылей сильнее запаха самого чеснока. Тот, кто хоть раз его ощутил, уже не откажется от него. То есть от прибыли.

«У нас есть полностью готовый проект, который включает и переработку, — говорит Кабанец из UDAZ. — Нужно двигаться вперед. Я привлек немцев и понял, что мы можем это сделать. Но потребуются затраты: на старте нужно 2 млн евро».

К тому же Китай, будучи крупнейшим в мире производителем и экспортером чеснока, все еще обеспечивает более 70% мирового производства и свыше 80% мирового экспорта. Однако в мире наметилась тенденция к росту объемов и снижению цен, и в таком случае даже Китаю этот рынок вскоре может показаться не столь уж привлекательным. А значит китайцев можно будет хотя бы частично потеснить на собственном украинском поле. Важно добиться рентабельности.

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«Рентабельность будет зависеть от объемов, — подчеркивает президент Ассоциации производителей чеснока Мусса. — Потому что торговые сети не будут работать с мелкими хозяйствами».

У главы профильной Ассоциации есть еще несколько революционных идей о том, как это сделать — отвоевать у китайцев собственный рынок и обеспечить потребности в чесноке (а возможно, и в специях) преимущественно за счет украинских производителей. Однако эти идеи, как она сама признает, сработают лишь при условии кооперации малых и средних производителей. Пока же они борются за выживание в одиночку — кто как умеет. Или не умеет.