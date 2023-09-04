«Видимо, дня 3−4 никто не понимал, что произошло». Пилот Максим Кузьминов рассказал, как перегонял Ми-8 из России в Украину 4 сентября, 00:00 ГУР впервые показало российского пилота, который передал вертолет Ми-8 Украине (Фото:Скриншот из видео ГУР)

Российский пилот Максим Кузьминов в документальном фильме Сбитые летчики россии рассказал, как перегонял вертолет Ми-8 с территории страны-агрессора в Украину.

«Я связался с представителями разведки Украины, объяснил свою ситуацию. Мне предложили гарантии безопасности, новые документы, денежную компенсацию, вознаграждение. Обсудили детали и начали планировать непосредственно мой перелет», — рассказал Максим Кузьминов.

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По его словам, рискованную операцию удалось сохранить в секрете.

«Перелетел на предельно малой высоте в режиме радиомолчания. Никто не знал, что со мной. Видимо, дня 3−4 никто не понимал, что произошло. Перелетел успешно, приземлился», — сказал российский пилот.

23 августа появились сообщения, что российский вертолет Ми-8 вместе со всем экипажем перелетел в Украину и сдался ВСУ.

Вскоре стало известно, что Ми-8 ВС РФ оказался в Украине в результате длительной спецоперации ГУР под кодовым названием Синица. Операция длилась более шести месяцев.

Украинская разведка выманила пилота Ми-8 АМТШ в Украину. Борт совершал рейс между двумя авиабазами и перевозил детали к истребителям Су-27 и Су-30 СМ.

Вместе с пилотом на борту были двое членов экипажа, которые не знали, куда на самом деле летит вертолет.

Ми-8 приземлился в Харьковской области. В результате спецоперации два члена экипажа были ликвидированы.

Пилот и его семья сейчас находятся в Украине, семью заблаговременно вывезли из РФ. Ми-8 остался в Украине вместе с деталями к самолетам-истребителям, которые должен был доставить россиянам.