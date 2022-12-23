В Воздушных силах рассказали, как системы Patriot могут повлиять на ход войны 23 декабря, 10:24 Комплексы Patriot могут существенно усилить украинскую ПВО (Фото:Katzennase/flickr.com)

Системы Patriot могли бы существенно усилить противовоздушную оборону и отогнать российскую авиацию от границ Украины.

Об этом в интервью Радио Свобода рассказал пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

«Это очень нужная для Украины вещь. Потому что Patriot давно был пределом мечтаний в нашей стратегии дальнейшего развития Воздушных сил. Patriot — это дальнобойное оружие, которое может поражать свои аэробаллистические цели на расстоянии до 150 километров. Эти комплексы на определенных направлениях могли бы помочь отогнать российскую авиацию подальше от наших границ, а именно бомбардировщики как ТУ-22М3 или экипажи тактической авиации врага», — пояснил он.

Видео дня

Читайте также: Петр Олещук Что означает передача Украине батареи Patriot

По его словам, украинские военные смогут довольно легко овладеть новыми для них системами Patriot.

«Комплексы западного образца достаточно современны, очень многое в них автоматизировано, много отброшено человеческого фактора. Поэтому переучиться на эти комплексы не большая проблема. Хотя для этого и нужно определенное время», — отметил представитель командования Воздушных сил.



Игнат добавил, что у Украины большие потребности в самых различных средствах ПВО и поэтому страна готова брать у западных партнеров «многое, что нам могут предложить».



«Сегодня Воздушные силы существующими средствами ПВО, авиацией, мобильными группами перекрывают угрожающие направления, отдельные стратегические объекты критической инфраструктуры. Однако этого не хватает, чтобы закрыть все потребности», — отметил он.



21 декабря президент Владимир Зеленский прибыл в США с первым заграничным визитом с начала полномасштабного вторжения России. Ранее в этот день США объявили о помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов, которая впервые включает ЗРК Patriot.

Американский телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что украинским силам потребуется несколько месяцев, чтобы должным образом подготовиться к работе с Patriot.

Координатор в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявлял, что военным США потребовалось «много времени, чтобы научиться управлять» Patriot.

В Воздушных силах заявили, что украинские военные могут обучиться работе с системами Patriot за несколько месяцев.

Инфографика: НВ