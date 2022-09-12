«Дело в том, что скоро враг опомнится». Военный эксперт — о контрнаступлении ВСУ и дальнейшем ходе войны. Интервью НВ 12 сентября, 14:44 Эксклюзив НВ Украинские военные патрулируют местность после освобождения нескольких населенных пунктов в Харьковской области (Фото:Metin Aktas / Anadolu Agency via EastNews)

Военный эксперт Олег Жданов разбирает стратегию и тактику контрнаступления ВСУ в Харьковской области и прогнозирует действия противника.

Успешное контрнаступление Вооруженных сил Украины, которые всего за несколько дней прорвали оборону россиян на северо-востоке, что позволило выйти к границе, стало главной темой последних дней. О том, как ВСУ удалось добиться таких значительных результатов, и повлияет ли харьковский блиц-криг на дальнейший ход войны, НВ расспросил военного эксперта Олега Жданова.

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— Как нашим войскам удалось этого добиться?

— Здесь уже можно сказать, пожалуй, не о контратаках, а о контрнаступлении. Ситуация продолжает меняться в нашу пользу. Я бы очень хотел произнести такое хорошее словосочетание как «каскадный обвал обороны» российских войск, но, к сожалению, не могу употребить это словосочетание, потому что мы видим скорее хаотическое отступление. Как оказалось, мы прорвали первую линию обороны, а дальше не оказалось ни второй, ни третьей линий обороны. Поэтому российские войска сейчас не могут остановиться, и мы их постоянно преследуем. В этом случае можно сказать, что мы на плечах отступающего противника продвигаемся вперед.

Сейчас мы наблюдаем военное искусство. И наш Генеральный штаб так организовал боевые действия, что мы ввели в заблуждение российское командование. Фактически мы спровоцировали и убедили российское командование в том, что главное направление [контрнаступления] будет на юге. Противник в это поверил и начал перебрасывать туда свои войска. Когда они ослабили некоторые участки фронта на востоке Украины, мы этим воспользовались, поработала наша разведка, и обнаружили, что это направление самое слабое. Поэтому там и нанесли удар. Мы угадали, а враг — нет.

При этом мы, скорее всего, работали плечо к плечу с нашими западными партнерами — как в плане обмена разведывательной информацией, так и в плане передачи нам вооружения, что позволило нашим вооруженным силам накопить необходимое количество техники, боеприпасов и вооружения для осуществления этой операции. Тем более, что она еще не закончилась, она продолжается. И в некоторых направлениях набирает обороты.

— Куда подевались подразделения россиян, которые там были?

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