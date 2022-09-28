Максимальная человекоцентричность. Какие новые смыслы должны отражать отстроенные города — главные тезисы дискуссии о послевоенном градопланировании 28 сентября, 15:50 Международный саммит мэров при поддержке НВ организовал второе экспертное обсуждение проблемы послевоенного восстановления городов (Фото:Предоставлено организаторами)

Украинцы уже приступили к восстановлению деоккупированных населенных пунктов. Важно, чтобы во время этого процесса города не вернулись к «советчине» и хаотической застройке, но стали максимально человекоцентричными. Именно поэтому прежде всего в изменениях нуждаются градостроительные документы об урегулировании строительства, которые должны максимально отвечать потребностям общин. Об этом говорилось во время второй онлайн-дискуссии Восстановление городов как восстановление общества: урбанисты, состоявшейся 7 сентября по инициативе Международного саммита мэров и при поддержке НВ.



Участники обсуждения сошлись на том, что города и общины — то самое сердце общества, которое важно возродить в первую очередь. Организатор дискуссии Ирина Озимок отмечает: город — это отражение его жителей, поэтому необходимо, чтобы каждый присоединился и человек стал участником послевоенного восстановления.

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Города обладают индивидуальностью, которая формирует целые поколения, добавляет архитектор Анна Бондарь. «Город в физическом измерении — это здания. Однако у него есть индивидуальность. Архитектура и дух города влияют на личности людей, живущих в нем», — говорит она.

Архитектор и урбанист Юлиан Чаплинский отметил, что за 30 лет независимости украинцам не удалось привить традиции "партисипативных" практик — у людей просто отсутствует опыт управления городами в такой парадигме. По его словам, советская практика «всего общего и всего ничьего» больше не работает, а частная собственность стала культом — и это естественный процесс.

«Суть общества, человеческой цивилизации — в правилах. Города делятся на те, где есть правила, и где правил нет. Развитие городов происходит по синусоиде: создаются договоренности, со временем их становится все больше, город становится зарегулированным и обязательно появляется кто-то, кому это не подходит», — отмечает он.

В частности, Киев известен хаотичной и неурегулированной застройкой. Принятый еще 22 года назад план города уже не отображает реальную картину. Следовательно, назрела необходимость принятия нового документа, который бы создавался во взаимодействии власти и людей и учитывал все наработки современного мира в области устойчивого развития. До полномасштабного вторжения Киеву приписывали сравнение «новый Берлин», однако на фоне бетонных районов это определение вызывало странные ощущения, говорилось во время обсуждения.

"Местное руководство должно поощрять стремление горожан к дискуссии и с уважением относиться к их видению, а жителям города следует формулировать свои требования конструктивно. Протест не должен заканчиваться протестом — община должна вносить конкретные предложения», — отметил Юлиан Чаплинский.

В общественных изменениях важно движение снизу вверх, диалог, в котором нарабатываются совместные решения, уверен идеолог и руководитель Promprylad.Renovation Юрко Филюк. «Важно сменить презумпцию на инициативу: раньше, едва только какая-то инициатива звучала в публичном пространстве, она получала шквал критики из-за подозрений во вредительских мотивах. Когда мы это немного преодолели, начался переход от борьбы против чего-то к заинтересованности и плодотворной работе», — говорит предприниматель.

Эксперты убеждены, что у Украины есть инфраструктурный потенциал, но не хватает координации между представителями разных секторов. Более того, чтобы украинские города изменились, нужно сохранить продвижение децентрализации, к которой общины шли долгое время.

«Общины должны быть лидерами в принятии решений на местах. Однако восстановление — это не вопрос централизации или децентрализации. Должен быть разработан механизм коммуникации между государственными и местными властями. Восстановление городов запускается на локальном уровне, но с внешней поддержкой», — утверждает градопланировщик бюро Van de Wetering и соучредитель CANactions School Урс Томан.

Финансирование проектов восстановленя городов планируют брать из разных источников. Сейчас оно происходит, прежде всего, за счет госбюджета и поддержки партнеров. Как говорилось во время профессионального обсуждения, чтобы принимать решения и расставлять приоритеты в распределении средств, центральным властям следует собрать полную информацию о разрушениях.

«Государство должно давать деньги туда, где есть сообщество. Захотели люди объединиться и восстановить дом — нужно дать возможность. Мне кажется, очень полезно было бы, если бы мэры могли напрямую вести переговоры с иностранными партнерами. Это стимулировало бы соседние общины. Дескать, у них получилось — чем мы хуже?» — говорит Юлиан Чаплинский.

Неотъемлемым фактором в восстановлении городов, как полагают специалисты, станут вынужденные переселенцы. Сейчас наблюдаются волны миграции из восточных областей в центральные и западные. Там люди интегрируются в местную общину, поэтому культуры разных городов смешиваются. Благодаря этому у украинского общества есть шанс стать еще более консолидированным, сошлись эксперты.