Как отстроить украинские города? Международный саммит мэров совместно с НВ начинает онлайн-дискуссию о послевоенном будущем страны 8 августа, 12:37 Международный саммит мэров инициировал онлайн-дискуссию о послевоенном восстановлении Украины (Фото:НВ)

Восстановление Украины не должно разделить общество, которое сегодня объединено сопротивлением российскому агрессору, утверждают организаторы дискуссий на тему Восстановление городов как восстановление общества. К участию в обсуждении будут приглашены философы, социологи, историки, урбанисты, архитекторы, представители государственной власти и местного самоуправления, застройщики и представители гражданского общества.



Международный саммит мэров при медиаподдержке НВ начинает серию межсекторальных онлайн-дискуссий Восстановление городов как восстановление общества.

Первая дискуссия состоится 18 августа в 16:00.

Видео дня

Участники:

Евгений Глибовицкий , эксперт по долгосрочным стратегиям, участник Несторовской группы интеллектуалов

, эксперт по долгосрочным стратегиям, участник Несторовской группы интеллектуалов Владимир Ермоленко , журналист, писатель, философ

, журналист, писатель, философ Зоя Казанжи , журналистка, писательница, член ПЕН-Украина

, журналистка, писательница, член ПЕН-Украина Владислав Рашкован, финансист, заместитель исполнительного директора МВФ



Модератор — Ирина Озимок, основатель Международного саммита мэров.

Такое обсуждение идет с того момента, как Украина достигла первых побед на фронте в противостоянии российской агрессии, с тех дней, когда были деоккупированы первые общины. Эти дискуссии сегодня ведутся по двум направлениям. С одной стороны, речь о том, как восстанавливать разрушенное жилье или обеспечить жильем переселенцев. С другой стороны, звучат предложения о том, что Украина должна избавиться от «советчины» и стать действительно европейской, демократической, современной.

«Между этими двумя типами дискуссий часто не хватает мостика, который бы переводил ценности и принципы, которые большинство разделяет по крайней мере на словах, в конкретные решения, а конкретные предложенные решения позволил бы протестировать на реальное, а не формальное согласование с той картинкой будущего, которую мы декларируем», — отмечают организаторы.

«От того, как будут развиваться украинские города, будет зависеть способность и успех всей Украины» — Евгений Глибовицкий, эксперт по долгосрочным стратегиям

На их взгляд, таким мостиком может быть вопрос восстановления городов, если придерживаться мнения, что города — это не только совокупность архитектурных решений, но и совокупность людей, живущих в них и являющихся конечным потребителем этих решений. Города — это в первую очередь люди, а также стены, технологии и социальные модели, говорят инициаторы дискуссий. Они стремятся объединить на одной площадке различных стейкхолдеров процесса восстановления страны и, в частности, городов, нехватка коммуникации между которыми сегодня ощутима, а завтра может стать угрожающей, — говорится в анонсе цикла.

К участию в дискуссиях будут приглашаться философы и социологи, историки, урбанисты и архитекторы, представители государственной власти и органов местного самоуправления (ОМС), застройщики и представители гражданского общества.

«Сейчас мы много говорим об восстановлении зданий: разрушенные школы, разбомбленные больницы, сожженные библиотеки и музеи, изуродованная коммунальная инфраструктура, но восстановление городов — это восстановление общества. У нас есть шанс построить новые принципы взаимодействия в общинах, где каждый несет ответственность за будущее, к которому стремятся все» — Ирина Озимок, основатель Международного саммита мэров

Присоединиться к дискуссии можно будет на You-Tube на страницах Международного саммита мэров и НВ, и на страницах в ФБ Международного саммита мэров и НВ.



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