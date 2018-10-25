Как оценивают украинцы внешнее воздействие на государство и чего от него ждут

Большинство украинцев верят во внешнее влияние на Украину и считают его положительным.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива и Киевским международным институтом социологии по инициативе Центра Новая Европа, сообщается в сюжете Радио НВ.

Большинство признает, что влияние существует

Каждый пятый хотел бы от США предоставления гарантий безопасности, расширения санкций против России и поддержки вступления страны в НАТО. А почти треть украинцев считают, что Евросоюз мог бы больше давить на украинскую власть в вопросе реформ. Лишь 17% сказали, что на самом деле так называемые европейские реформы в Украине не нужны, а 7% считают, что нужно развернуться в направлении интеграции в Евроазиатский союз с Россией. Об этом рассказал политический аналитик Фонда Демократические инициативы Руслан Кермач.

Почти треть украинцев считают, что Евросоюз мог бы больше давить на украинскую власть в вопросе реформ

"Абсолютное большинство граждан, 86%, признают наличие в той или иной степени зарубежного влияния на Украину. Не внешнее управление, как иногда мы слышим такие спекулятивные ремарки. В принципе, в условиях глобализации и углубления межгосударственных отношений, и особенно соседства Украины с влиятельными мощными государствами, отрицать такое влияние было бы бесполезным делом. но есть существенные расхождения в оценках того, насколько это влияние является сильным и глубоким. Только примерно четверть убеждены, что такое влияние является не просто сильным, но является решающим", - рассказал он.

Мысли о существовании мощного влияния США больше распространены на Востоке и Юге (около 60%), а меньше всего - на Западе (40%). Влияние ЕС позитивно оценивают в Западном и Центральном регионах Украины (80 и 50% соответственно). Зато на Востоке соотношение положительных и отрицательных оценок является примерно одинаковым, а на юге преобладает негативное видение.

Глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли подчеркнул, что в Брюсселе не намерены давить на украинскую власть, Евросоюз не вмешивается во внутренние дела Украины и не предоставляет финансовую помощь. ЕС предоставляет займы при определенных условиях.

"Мы даем кредиты, поэтому можем говорить о займах, а не о помощи. За последние годы 12-13 млрд евро было предоставлено финансовых фондов Украине или финансовых средств, но практически все они были в форме займов. Это не помощь, как таковая. Они предоставляются при определенных условиях. Но, если мы говорим в целом об отношениях между Украиной и ЕС, то, мне кажется, что подходящим термином было бы не влияние ЕС, а сотрудничество между ЕС и Украиной", - заявил Мингарелли.

Защита и безопасность

В решении конфликта с Россией украинцы скорее предпочтут НАТО, чем ЕС. Об этом заявил первый заместитель директора центра Новая Европа Сергей Солодкый. По его словам, Украина ожидает и предлагает на всех уровнях дать "зеленый свет" на поставки государствами-членами летального оборонительного вооружения. А Соединенные Штаты являются бесспорным лидером в вопросах безопасности.

"Украинцы не доверяют органам власти, и ожидают помощи извне, как своеобразного гаранта реформаторского прогресса. Возможно, ничего удивительного нет для украинцев, но для внешних партнеров Украины, возможно, это тоже будет сигнал. В тройке лидеров ожиданий украинцев, это, конечно, безопасностный характер. Безопасностный характер ожиданий украинцев особенно заметен в ожиданиях относительно помощи США", - говорит Солодкый.

Президент Украины Петр Порошенко жмет руку советнику президента США Джону Болтону, который приехал на военный парад ко Дню Независимости Украины / Фото: EPA

Напомним, вслед за палатой представителей американский Сенат поддержал предоставление из бюджета 250-ти миллионов долларов на летальную оружие. Ранее Пентагон предоставил 300 тысяч долларов на производство ракетных комплексов Javelin, в частности для Украины.

Борьба с коррупцией

Больше всего развитию страны мешает коррупция. Так считают почти 80% населения Украины. Причем фактор войны на Донбассе собрал меньше голосов. Еще среди главных причин были названы олигархическое засилье в экономике и отсутствие профессионалов во власти.

"Борьба с коррупцией является, скорее, не препятствием, а одним из приоритетных направлений, приоритетным полем нашего сотрудничества. Очень значительна помощь западных партнеров в развитии антикоррупционной инфраструктуры, всех органов. Сейчас активно вовлечена координация ЕС в вопросе отбора судей в Высший антикоррупционный суд. То есть, есть большие возможности для сотрудничества. Поэтому вот еще быстрее новые возможности, новое привлечения и новые требования, и новые перспективы, а не только как препятствия", - заявил заместитель руководителя главного департамента по вопросам внешней политики и европейской интеграции Администрации президента Украины Сергей Лещенко.

Больше всего развитию страны мешает коррупция. Так считают почти 80% населения Украины.

По мнению президента Украинской ассоциации внешней политики, чрезвычайного и полномочного посла Владимира Хандогия, понятие "внешнее воздействие" не стоит воспринимать буквально. Просто Украина тесно сотрудничает именно с США и ЕС по многим вопросам. Высказывания западных лидеров по политиков не стоит воспринимать как давление, считает Хандогий.

"Поэтому, на мой взгляд, надо четко осознавать - Украина выбрала для себя как стратегический курс интеграцию в Европейский Союз, интеграцию в евроатлантические структуры, где главную роль играют США. А там есть свои критерии, там есть свои стандарты, которых надо достигать. И вот эти страны - и Европейского Союза, и НАТО, и, в частности, США, они нам высказывают свои пожелания с точки зрения того, каким образом надо достигать этих критериев, чтобы интегрироваться", - пояснил он.

Опрос проводился с 16 до 28-го августа этого года. В рамках исследования опрошено более двух тысяч респондентов, погрешность выборки составляет 2,3%.