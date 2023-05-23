Способы и правила. Как быстро и надежно отправить посылку из Польши в Украину
Как отправить посылку из Польши в Украину (Фото:HayDmitriy/depositphotos)
Вследствие войны в Украине, многие украинцы нашли безопасное убежище в Польше. Некоторые возвращаются обратно в Украину, однако в Польше все еще проживает значительное количество украинцев, которые остались там.
Поэтому неудивительно, что услуги почтовых пересылок стали популярными среди украинцев, находящихся за границей. Мы предлагаем вам ознакомиться с несколькими компаниями, которые предоставляют такие услуги.
InPost с получением в Украине на Укрпочте
Одним из преимуществ использования сервиса Укрпочты для отправки посылок является возможность отправлять их из любого населенного пункта в Польше в любой населенный пункт в Украине (за исключением тех, где продолжаются активные боевые действия). Однако перед отправкой любой посылки, стоит проверить, соответствует ли она правилам международных перевозок.
Правила отправки международных посылок:
- Выберите способ доставки через службу InPost. Лучше это сделать через приложение InPost на вашем смартфоне;
- Укажите основные параметры посылки: вес и габариты;
- Укажите информацию об адресате и адресанте;
- Выберите способ доставки в Украине;
- Заполните таможенную декларацию;
- Оплатите услуги доставки и на посылке укажите трековый номер, который вы получили при оформлении отправления (обычно трековый номер приходит на ваш электронный адрес);
- Вы можете отслеживать свою посылку с помощью трекового номера через официальные сайты Укрпочты или SMART Post Global.
Посылка из Польши Новой почтой в Украину
В начале марта компания Новая Почта представила новую услугу под названием Вещи из дома за границу. Это предложение позволяет украинцам получать свои личные вещи на территории Польши и других стран. Что касается отправки посылок из Польши в Украину через Новую Почту, то правила остались неизменными. Важной особенностью перевозки через этот сервис является тот факт, что именно получатель заказывает посылку у отправителя.
Чтобы заказать услугу нужно выполнить следующие действия:
- Зарегистрироваться в личном кабинете Новой Почты;
- Переслать отправителю адрес, на который нужно отправить посылку;
- Отправитель выбирает оператора в стране пребывания и осуществляет оформление услуги;
- Отправитель получает трек-номер и пересылает его получателю. Тот должен зарегистрировать его в личном кабинете Новой Почты.
С помощью номера вы сможете отслеживать путь доставки посылки в Украину.
При отправке посылки также стоит обратить внимание на такие факторы:
- Проверьте, подлежит ли посылка оформлению на таможне;
- Вместе с отправителем определите дату и место получения посылки;
- Не забудьте оформить заявку на импорт от Новой Почты;
- Получите отправление через отделение или курьером.
Доставка из Польши в Украину Meest Express
Meest Express предоставляет возможность отправлять посылки из Украины в Польшу. Вы можете получить свою посылку с помощью курьера или в почтовом отделении InPost. Стоимость доставки такой посылки стартует от 230 гривен, а время доставки занимает от 5 до 10 дней.
Для того, чтобы отправить посылку в Украину, вы имеете возможность воспользоваться услугами компании Meast Express. Сначала вам нужно заполнить заявку, выбрать метод доставки и оплатить услугу. Затем вы можете отправить посылку через пункт Meast Express или воспользоваться услугами курьера. Стоимость вашей посылки будет зависеть от ее веса и способа доставки, который вы выберете.
Необходимо учесть, что вам придется заплатить дополнительные средства в случаях:
- если вес посылки превышает максимально разрешенный вес;
- если вы отменили отправление или внесли в него изменения;
- если получатель не забрал посылку, из-за чего посылку отправят вам обратно;
- если посылку вернули в связи с обнаружением запрещенных вещей или из-за того, что посылка не соответствует правилам таможенной декларации;
- если стоимость посылки больше 100 евро.
Что запрещено отправлять из Польши в Украину
Вещи которые нельзя пересылать международными почтовыми отправлениями:
- любой алкоголь;
- неупакованные продукты питания;
- табачные изделия;
- воспламеняющиеся вещества;
- токсичные и инфекционные вещества;
- вещи с радиоактивным излучением;
- коррозионные вещества — ртуть, кислотные вещества и т.д;
- оружие;
- взрывчатые и воспламеняющиеся жидкие вещества;
- наркотики;
- газы (баллоны, аэрозоли);
- медикаменты, которые не были зарегистрированы в Министерстве здравоохранения Украины.