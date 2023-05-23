Способы и правила. Как быстро и надежно отправить посылку из Польши в Украину 23 мая, 19:17 Как отправить посылку из Польши в Украину (Фото:HayDmitriy/depositphotos)

Вследствие войны в Украине, многие украинцы нашли безопасное убежище в Польше. Некоторые возвращаются обратно в Украину, однако в Польше все еще проживает значительное количество украинцев, которые остались там.

Поэтому неудивительно, что услуги почтовых пересылок стали популярными среди украинцев, находящихся за границей. Мы предлагаем вам ознакомиться с несколькими компаниями, которые предоставляют такие услуги.

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InPost с получением в Украине на Укрпочте

Одним из преимуществ использования сервиса Укрпочты для отправки посылок является возможность отправлять их из любого населенного пункта в Польше в любой населенный пункт в Украине (за исключением тех, где продолжаются активные боевые действия). Однако перед отправкой любой посылки, стоит проверить, соответствует ли она правилам международных перевозок.

Правила отправки международных посылок:

Выберите способ доставки через службу InPost. Лучше это сделать через приложение InPost на вашем смартфоне; Укажите основные параметры посылки: вес и габариты; Укажите информацию об адресате и адресанте; Выберите способ доставки в Украине; Заполните таможенную декларацию; Оплатите услуги доставки и на посылке укажите трековый номер, который вы получили при оформлении отправления ( обычно трековый номер приходит на ваш электронный адрес); Вы можете отслеживать свою посылку с помощью трекового номера через официальные сайты Укрпочты или SMART Post Global.

Посылка из Польши Новой почтой в Украину

В начале марта компания Новая Почта представила новую услугу под названием Вещи из дома за границу. Это предложение позволяет украинцам получать свои личные вещи на территории Польши и других стран. Что касается отправки посылок из Польши в Украину через Новую Почту, то правила остались неизменными. Важной особенностью перевозки через этот сервис является тот факт, что именно получатель заказывает посылку у отправителя.

Чтобы заказать услугу нужно выполнить следующие действия:

Зарегистрироваться в личном кабинете Новой Почты; Переслать отправителю адрес, на который нужно отправить посылку; Отправитель выбирает оператора в стране пребывания и осуществляет оформление услуги; Отправитель получает трек-номер и пересылает его получателю. Тот должен зарегистрировать его в личном кабинете Новой Почты.

С помощью номера вы сможете отслеживать путь доставки посылки в Украину.

При отправке посылки также стоит обратить внимание на такие факторы:

Проверьте, подлежит ли посылка оформлению на таможне;

Вместе с отправителем определите дату и место получения посылки;

Не забудьте оформить заявку на импорт от Новой Почты;

Получите отправление через отделение или курьером.

Доставка из Польши в Украину Meest Express

Meest Express предоставляет возможность отправлять посылки из Украины в Польшу. Вы можете получить свою посылку с помощью курьера или в почтовом отделении InPost. Стоимость доставки такой посылки стартует от 230 гривен, а время доставки занимает от 5 до 10 дней.

Для того, чтобы отправить посылку в Украину, вы имеете возможность воспользоваться услугами компании Meast Express. Сначала вам нужно заполнить заявку, выбрать метод доставки и оплатить услугу. Затем вы можете отправить посылку через пункт Meast Express или воспользоваться услугами курьера. Стоимость вашей посылки будет зависеть от ее веса и способа доставки, который вы выберете.

Необходимо учесть, что вам придется заплатить дополнительные средства в случаях:

если вес посылки превышает максимально разрешенный вес;

если вы отменили отправление или внесли в него изменения;

если получатель не забрал посылку, из-за чего посылку отправят вам обратно;

если посылку вернули в связи с обнаружением запрещенных вещей или из-за того, что посылка не соответствует правилам таможенной декларации;

если стоимость посылки больше 100 евро.

Что запрещено отправлять из Польши в Украину

Вещи которые нельзя пересылать международными почтовыми отправлениями:

любой алкоголь;

неупакованные продукты питания;

табачные изделия;

воспламеняющиеся вещества;

токсичные и инфекционные вещества;

вещи с радиоактивным излучением;

коррозионные вещества — ртуть, кислотные вещества и т.д;

оружие;

взрывчатые и воспламеняющиеся жидкие вещества;

наркотики;

газы ( баллоны, аэрозоли);

баллоны, аэрозоли); медикаменты, которые не были зарегистрированы в Министерстве здравоохранения Украины.