Опрос FRA относительно опыта людей, спасающихся от войны в Украине 23 сентября, 13:01 Партнерский проект FRA

Война в Украине заставила миллионы людей искать безопасность в соседних странах ЕС. Как с ними обращались? Что нужно улучшить?

Новое исследование Агентства ЕС по фундаментальным правам (FRA) задается целью найти ответы на эти вопросы. Результаты исследования будут использованы для предоставления рекомендаций ЕС и принимающим странам по дальнейшей поддержке беженцев.

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«Поскольку война в Украине продолжается, страны ЕС принимают и поддерживают беспрецедентное количество людей, ищущих безопасность в ЕС , — говорит директор FRA Майкл О’Флаэрти. — Это создает широкий спектр вызовов в сфере фундаментальных прав сейчас и, возможно, в будущем. Этим опросом FRA стремится помочь ЕС и пострадавшим странам найти устойчивые решения, которые принесут пользу принимающим странам и людям, спасающимся от этой трагической войны» .

Онлайн-опрос охватывает опыт и мнения всех взрослых и их детей, покинувших Украину и переехавших в ЕС, спасаясь от войны. Вопросы охватывают проблемы, связанные с работой, образованием, жильем и здравоохранением. Опрос также включает вопросы об изучении языка, интеграции, а еще и опыт дискриминации и расизма.

Опрос проводится в Болгарии, Чехии, Эстонии, Германии, Венгрии, Италии, Испании, Польше, Румынии, Словакии и Чехии. Он завершится 30 сентября.

Люди, спасающиеся от войны в Украине, могут заполнить анкету на английском, украинском или русском языках.

FRA планирует обнародовать результаты опроса в 2023 году. Опрос является частью более широких мер FRA, направленных на изучение влияния войны на фундаментальные права человека в ЕС.

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