Можно лично или дистанционно. Как сняться с учета ВПЛ во время войны в Украине

18 декабря, 07:30
Поделиться:
Как отменить статус ВПЛ в Украине — инструкции и документы (Фото:Pixabay.com)

Как отменить статус ВПЛ в Украине — инструкции и документы (Фото:Pixabay.com)

Миллионы украинцев покинули дома и переселились на запад или выехали из Украины с начала войны, однако уже миллионы возвращаются, и многие хотят отменить статус ВПЛ и вернуться домой. Рассказываем, что нужно для отмены статуса ВПЛ.

Читайте также:
Новые выплаты ВПЛ от организаций. Кто и как может получить помощь переселенцам в Украине

Украинцы, которые возвращаются домой, имеют право сняться с учета ВПЛ, отменить статус и выплаты от государства.

Решение о снятии лица с учета ВПЛ принимают должностные лица территориального общества или ЦНАП после предоставления уведомления лицом по месту получения справки ВПЛ о возвращении к брошенному постоянному месту жительства.

Видео дня

Это не касается лиц, являющихся владельцами поврежденного или уничтоженного недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией РФ и подали заявку на возмещение соответствующих потерь.

Читайте также:
Помощь от государства и международных организаций. Какие выплаты и компенсации получают ВПЛ с декабря 2022

Заявление на отмену статуса ВПЛ

Решение принимается на основе заявления, предоставленного лицом, желающим отменить свой статус.

Заявление ВПЛ пишет в произвольной форме, в которой отмечает:

  • ФИО;
  • дату рождения;
  • при наличии номер РНОКПП;
  • номер справки ВПЛ;
  • основание для отмены (возврат в заброшенное место жительства).

Пример заявления можно посмотреть по ссылке.

Читайте также:
На какие выплаты могут рассчитывать пострадавшие от агрессии рф украинцы

Куда обратиться для отмены статуса ВПЛ

Подать заявление на получение услуги вы можете лично.

  • структурные подразделения по социальной защиты населения районных госадминистраций, исполнительных городских или районных органов;
  • исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов;
  • центр предоставления административных услуг.
Читайте также:

Финансовая помощь украинцам 2022 (Фото:unsplash) єДопомога. Как получить помощь от благотворителей через Дія

Во время обращения в ЦНАП ВПЛ предъявляет документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины, или документ, удостоверяющий личность и подтверждающий его специальный статус.

Решение об отмене действия справки ВПЛ принимается руководителем уполномоченного органа по месту жительства лица. Срок исполнения — в течение трех дней со дня принятия такого решения.

О принятии такого решения также информируются УПСЗН, ПФУ. На основании принятого решения в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах безотлагательно вносится запись об отмене действия справки.

Отмена статуса ВПЛ в ДІЯ

Читайте также:
Ответ Минреинтеграции. Могут ли родители-переселенцы получать помощь ВПЛ на новорожденного ребенка

После создания электронной базы и обновления функций приложения, в действие можно отменить статус ВПЛ или изменить место регистрации дистанционно.

Для этого необходимо зайти в меню справки ВПЛ в ДІЯ и выбрать одну из двух услуг — Изменить адрес фактического проживания или Отменить статус ВПЛ.

Воспользоваться услугами могут украинцы, имеющие справку ВПЛ в ДІЯ.

Читайте также:
Редактор: Александр Галаджий

Теги:   Соцвыплаты Переселенцы ВПЛ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X