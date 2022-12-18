Можно лично или дистанционно. Как сняться с учета ВПЛ во время войны в Украине
Как отменить статус ВПЛ в Украине — инструкции и документы (Фото:Pixabay.com)
Миллионы украинцев покинули дома и переселились на запад или выехали из Украины с начала войны, однако уже миллионы возвращаются, и многие хотят отменить статус ВПЛ и вернуться домой. Рассказываем, что нужно для отмены статуса ВПЛ.
Украинцы, которые возвращаются домой, имеют право сняться с учета ВПЛ, отменить статус и выплаты от государства.
Решение о снятии лица с учета ВПЛ принимают должностные лица территориального общества или ЦНАП после предоставления уведомления лицом по месту получения справки ВПЛ о возвращении к брошенному постоянному месту жительства.
Это не касается лиц, являющихся владельцами поврежденного или уничтоженного недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией РФ и подали заявку на возмещение соответствующих потерь.
Заявление на отмену статуса ВПЛ
Решение принимается на основе заявления, предоставленного лицом, желающим отменить свой статус.
Заявление ВПЛ пишет в произвольной форме, в которой отмечает:
- ФИО;
- дату рождения;
- при наличии номер РНОКПП;
- номер справки ВПЛ;
- основание для отмены (возврат в заброшенное место жительства).
Пример заявления можно посмотреть по ссылке.
Куда обратиться для отмены статуса ВПЛ
Подать заявление на получение услуги вы можете лично.
- структурные подразделения по социальной защиты населения районных госадминистраций, исполнительных городских или районных органов;
- исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов;
- центр предоставления административных услуг.
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Во время обращения в ЦНАП ВПЛ предъявляет документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины, или документ, удостоверяющий личность и подтверждающий его специальный статус.
Решение об отмене действия справки ВПЛ принимается руководителем уполномоченного органа по месту жительства лица. Срок исполнения — в течение трех дней со дня принятия такого решения.
О принятии такого решения также информируются УПСЗН, ПФУ. На основании принятого решения в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах безотлагательно вносится запись об отмене действия справки.
Отмена статуса ВПЛ в ДІЯ
После создания электронной базы и обновления функций приложения, в действие можно отменить статус ВПЛ или изменить место регистрации дистанционно.
Для этого необходимо зайти в меню справки ВПЛ в ДІЯ и выбрать одну из двух услуг — Изменить адрес фактического проживания или Отменить статус ВПЛ.
Воспользоваться услугами могут украинцы, имеющие справку ВПЛ в ДІЯ.