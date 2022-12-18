Можно лично или дистанционно. Как сняться с учета ВПЛ во время войны в Украине 18 декабря, 07:30 Как отменить статус ВПЛ в Украине — инструкции и документы (Фото:Pixabay.com)

Миллионы украинцев покинули дома и переселились на запад или выехали из Украины с начала войны, однако уже миллионы возвращаются, и многие хотят отменить статус ВПЛ и вернуться домой. Рассказываем, что нужно для отмены статуса ВПЛ.

Украинцы, которые возвращаются домой, имеют право сняться с учета ВПЛ, отменить статус и выплаты от государства.

Решение о снятии лица с учета ВПЛ принимают должностные лица территориального общества или ЦНАП после предоставления уведомления лицом по месту получения справки ВПЛ о возвращении к брошенному постоянному месту жительства.

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Это не касается лиц, являющихся владельцами поврежденного или уничтоженного недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией РФ и подали заявку на возмещение соответствующих потерь.

Заявление на отмену статуса ВПЛ

Решение принимается на основе заявления, предоставленного лицом, желающим отменить свой статус.

Заявление ВПЛ пишет в произвольной форме, в которой отмечает:

ФИО;

дату рождения;

при наличии номер РНОКПП;

номер справки ВПЛ;

основание для отмены ( возврат в заброшенное место жительства).

Пример заявления можно посмотреть по ссылке.

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Куда обратиться для отмены статуса ВПЛ

Подать заявление на получение услуги вы можете лично.

структурные подразделения по социальной защиты населения районных госадминистраций, исполнительных городских или районных органов;

исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов;

центр предоставления административных услуг.

Во время обращения в ЦНАП ВПЛ предъявляет документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины, или документ, удостоверяющий личность и подтверждающий его специальный статус.

Решение об отмене действия справки ВПЛ принимается руководителем уполномоченного органа по месту жительства лица. Срок исполнения — в течение трех дней со дня принятия такого решения.

О принятии такого решения также информируются УПСЗН, ПФУ. На основании принятого решения в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах безотлагательно вносится запись об отмене действия справки.

Отмена статуса ВПЛ в ДІЯ

После создания электронной базы и обновления функций приложения, в действие можно отменить статус ВПЛ или изменить место регистрации дистанционно.

Для этого необходимо зайти в меню справки ВПЛ в ДІЯ и выбрать одну из двух услуг — Изменить адрес фактического проживания или Отменить статус ВПЛ.

Воспользоваться услугами могут украинцы, имеющие справку ВПЛ в ДІЯ.