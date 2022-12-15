В Киевской области действуют экстренные отключения света, в столице — по графикам

15 декабря, 09:43
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В ДТЭК сообщили, какие отключения света действуют в Киеве и области (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В ДТЭК сообщили, какие отключения света действуют в Киеве и области (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В четверг, 15 декабря, в Киевской области введены экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК Киевские региональные энергосети.

«В регионе происходят экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют», — говорится в сообщении.

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В то же время пресс-служба ДТЭК Киевские энергосети сообщает, что в столице действуют обновленные графики стабилизационных отключений, которые учитывают текущую сложную ситуацию в энергосистеме после последних массированных обстрелов.

Ознакомиться с новым графиком можно здесь.

Накануне СЕО энергетической компании YASNO Сергей Коваленко сообщил, что ограничения электроэнергии в Киеве сократились, а почти все «серые зоны» в графиках отключений были со светом.

https://www.youtube.com/watch?v=WMjtJsgpuRc
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Киев ДТЭК Киевская область Отключения света

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