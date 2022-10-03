Военнослужащие и их семьи могут отказаться от напоминания о необходимости платить по кредиту 3 октября, 12:00 Новости компаний НБУ

Что нужно знать об этом и как отказаться от напоминания о необходимости уплаты очередного платежа по кредиту? Рассказываем в статье.

На период действия военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены банки, небанковские финансовые учреждения и коллекторские компании при урегулировании просроченной задолженности обязаны соблюдать дополнительные требования по этическому поведению. В частности, не взаимодействовать по собственной инициативе с потребителем, принадлежащим к защищенной категории, и его близкими лицами.

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Фото: НБУ

К категории защищенных лиц относятся:

военнослужащие Вооруженных сил Украины, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований и правоохранительных органов специального назначения, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, проходящие военную службу на территории Украины;

военнослужащие, которые получили инвалидность в результате заболевания, связанного с прохождением военной службы, или вследствие заболевания после увольнения с военной службы, связанного с прохождением военной службы;

члены семей военнослужащих, погибших, умерших или пропавших без вести;

лица, находящиеся в плену или с которыми потеряна связь, пропали без вести.

Поэтому у украинских воинов, которые защищают нашу землю, есть законное основание запретить коллекторам беспокоить себя или свою семью.

Какие документы подтверждают принадлежность к защищенной категории?

Если вы военнослужащий/-ая Вооруженных сил Украины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов специального назначения, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, которые проходят военную службу на территории Украины, — справка (может быть написана от руки) по форме, установленной приложением № 2 к Закону Украины «О потребительском кредитовании». Ее должен подписать командир (начальник, руководитель) или лицо, исполняющее его обязанности, соответствующего структурного подразделения, в котором проходит службу такой военнослужащий, или руководитель территориального центра комплектования и соцподдержки, осуществившего мероприятия по призыву на службу. Справка должна быть скреплена гербовой печатью.

Если вы получили инвалидность вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, или вследствие заболевания после увольнения с военной службы, связанного с прохождением военной службы, — удостоверение инвалида войны.

Для членов семей погибших или умерших военнослужащих — удостоверение члена семьи погибшего.

Для лиц, находящихся в плену, лиц, с которыми потеряна связь, лиц, пропавших без вести, для членов семей пропавших без вести военнослужащих — соответствующая подтверждающая информация, предоставленная государственным предприятием, выполняющим функции Национального информационного бюро.

Полный перечень документов по ссылке.

Как защитить себя и своих родных от назойливого внимания финансовых учреждений?

Если вы и ваша семья столкнулись с постоянными напоминаниями о необходимости уплаты очередного платежа по кредиту и хотите это прекратить:

сообщите об этом своему кредитодателю, новому кредитору или коллекторской компании;

предоставьте ему копии подтверждающих документов о том, что вы относитесь к защищенной категории.

Так же, если вы больше не относитесь к защищенной категории, в течение 30 календарных дней сообщите об этом вашему кредитодателю или новому кредитору.

Для упрощения коммуникации и дополнительного удобства Национальный банк Украины обязал кредитодателей разместить адрес, электронную почту и номер телефона (горячей линии, контакт-центра), по которым принимаются сообщения от защищенных категорий потребителей, на главной странице своего веб-сайта.

Если же финансовое учреждение продолжает нарушать ваши права, права ваших родных и настаивает на выплатах по кредитам, обратитесь в Национальный банк Украины.

Как можно обратиться в Национальный банк Украины:

написать в чат-бот « НБУ Контактный центр» в мессенджерах ( вайбер или телеграм);

НБУ Контактный центр» в мессенджерах вайбер или телеграм); позвонить в контакт-центр — 0 800 505 240;

заполнить онлайн-форму для обращений на сайте НБУ по ссылке.

Ярослава Кобинец

Этот материал подготовлен при поддержке Европейского Союза. Содержание является исключительной ответственностью автора и не обязательно отражает взгляды Европейского Союза.