«Еще обнаруживают остатки врагов». Нацгвардеец Виталий Маркив — об освобождении Святогорска, маскировке оккупантов и коллаборантов. Интервью 14 сентября, 20:08 Эксклюзив НВ Виталий Маркив (Фото:Markiv Vitalii / Facebook)

12 сентября украинские военнослужащие установили флаг Украины над Святогорским горсоветом в Донецкой области.

Офицер батальона Нацгвардии имени Кульчицкого Виталий Маркив принимал участие в «молниеносной» операции и рассказал в интервью Радио НВ, как происходит деоккупация города и какие настроения имеет местное население.

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— Можете ли вы сказать, что происходит в Святогорске? Там идет зачистка сейчас?

— Единственное, что я могу вам озвучить: операция по Святогорску продолжается, детали я еще не могу разглашать. На освобожденных территориях продолжается работа наших подразделений по восстановлению безопасности граждан, которая для нас имеет приоритет. Также продолжается обнаружение остатков не успевших отойти оккупантов, диверсионных групп, задерживаются коллаборанты.

Подразделения Национальной гвардии помогают в предоставлении гуманитарной помощи. Среди наших главных задач также построение обороны на освобожденных территориях, там задействованы подразделения Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и ТРО.

— Во время этой фантастически успешной контрнаступательной операции Вооруженных сил Украины в Харьковской области россияне бежали так быстро, что даже не сообщали об этом коллаборантам: они просыпались утром и понимали, что российских оккупантов там больше нет. Какая ситуация с коллаборантами, можете ли вы рассказать об этом?

— Ситуация с коллаборантами тяжелая, потому что они все же по-граждански одеты и при встрече наших подразделений обычно первое, что говорят, что ни с каким «русским миром» не сотрудничали, они за Украину и нас ждали. Но это работа спецслужб, которые уже занимаются обнаружением и освещением всей их деятельности.

Могу сказать, что нам все известно. И рано или поздно мы доберемся до всех — даже тех, кто сейчас возможно радуется нашему возвращению, но когда нас не было, когда Святогорск был оккупирован, они активно и добровольно сотрудничали с врагом. Вооруженные силы, Нацгвардия и все подразделения и спецслужбы об этом знают, у нас есть информация, поэтому все преступления, которые они совершили против собственного населения нашей страны, должны и будут наказываться законом.

— Известно ли что-то о мэре Святогорска Владимире Бандуре? Святогорск был временно оккупирован россиянами весной, то есть Бандура оставался украинским мэром. Затем очень быстро перешел на сторону врага, фотографировался с марионеткой Кремля в так называемой ДНР Денисом Пушилиным. Сам Пушилин говорил о том, что «мы с ним давно были на связи, он ждал, как и многие жители Святогорска, освобождения». Известно ли что-нибудь об этом Бандуре?

— Пока не могу разглашать информацию. Только могу сказать, что операция по выявлению всех коллаборантов продолжается.

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— Была ли у вас возможность общаться с местными жителями, которых мы точно не подозреваем в коллаборации? Что вы от них слыхали? Что они рассказывали о том, как жил Святогорск под оккупацией?

— Конечно была. Это люди, которые искренне верили в наше возвращение. Для них это тоже было неожиданно. Они даже признались, что потеряли надежду на то, что мы вернемся. Но как только мы сказали, что украинская армия уже в Святогорске, люди искренне плакали, действительно нас благодарили и признавались, что они теряли надежду.

Надежда всегда есть, она будет. Украинская армия обязательно освободит все временно оккупированные территории. Враг должен это понимать, знать. Они не думали, что падет Изюм, Балаклея и Купянск, но все же падает. Они не думали, что наши подразделения прорвут оборону Херсона и харьковского направления.

У нас есть одна цель: мы защищаем нашу землю от врага, пришедшего с оружием грабить и уничтожать все на своем пути. Безнаказанным это точно не останется и все совершившие военные преступления понесут наказание. Я в этом могу быть уверен на 100%.

— Что мы знаем о россиянах: первое, что они делают, оккупируя любой населенный пункт, — застенки. В каждом городе, поселке, небольшом городке всегда есть застенки, где они держат, убивают и пытают украинцев. Что известно о Святогорске?

— Некоторые детали еще не могу разглашать. Единственное, что попадалось мне лично в руки — это записки, которые передавали местные коллаборанты — кто где живет, адреса, телефонные номера и кто чем занимался. Оккупанты не успели [их уничтожить], потому что спешно бежали. Местные показывали, рисовали карты, где живут те, кто был проукраински настроен. Все эти местные списки передавали оккупантам — они за это будут отвечать.

— Вы точно знаете, что есть сила российской пропаганды. Как она работает на этих территориях, в Святогорске? Что им рассказывали?

— Прежде всего рассказывали, что в первые дни, как только мы вошли в Святогорск, туда зашли польские наемники. Об этом говорил даже сам Петушилин (Пушилин — ред.). Где они нашли там поляков, я не знаю.

Относительно прифронтовых городов, там ситуация несколько лучше в связи с тем, что совершенно отсутствует связь — свет и телевидение, откуда они могли бы пропагандировать свои нарративы, не совсем эти возможности. У небольшого количества людей есть генераторы.

Там были проблемы с горючим, поскольку оккупанты уничтожили всю гражданскую инфраструктуру, уничтожали и грабили все, что видели на своем пути. Эта тактика мародеров не изменилась еще со времен, когда они наступали на Киевщину. Ничего: рано или поздно все кончается.

— Что они оставили после себя? Мы знаем об очень ценных трофеях, которые ВСУ получили от россиян на Харьковщине. Есть даже такое мнение, что после этих контрнаступательных действий Украины Россия вошла в топ-5 поставщиков оружия в Украину. Что мы знаем о Святогорске? Были ли вы на позициях россиян?

— Были случаи, когда они занимали наши позиции, которые мы еще держали до момента их контрнаступления. Надо признаться, что позиции были совсем неплохие. Видно, что они готовились. Но ожидали ли они? Нет, это была молниеносная операция, прекрасно спланированная и очень внезапно сделанная.

Враг не ожидал и спешно бежал, забирал у мирного населения весь гражданский автотранспорт. Что я лично заметил, в чем изменилась их тактика: они перестали разрисовывать свой гражданский автотранспорт своими зетками («Z» — ред.) — знаками распознавания. Они едут на гражданском автотранспорте без опознавательных знаков, поэтому их труднее обнаружить. Но мы уже их тактику знаем и знаем, как ей противодействовать. Как именно не буду разглашать.

— Конечно.

— Что они оставили? Очень много боеприпасов, которые они не смогли взять с собой. Технику из окрестностей они смогли вывезти, а с передовых позиций просто не было возможности из-за ландшафта местности. Наша артиллерия, наши подразделения дронов, совместно с Вооруженными силами смогли [много] уничтожить с противоположного берега. Потому противник получил очень существенный удар по себе.

— Какие подразделения со стороны оккупантов были в Святогорске? Была ли это российская армия или какая-то Росгвардия, или так называемые «ДНРовцы»?

— Известно, что в начале были их регулярные войска, но, по словам местных, они там пробыли недолго. Туда зашла так называемая «народная милиция ЛНР». В форме они недолго были, сразу переоделись в гражданское. Но они все-таки стояли на своих блокпостах — в гражданском, с оружием. Перемещались по городу тоже в гражданском, потому что они прекрасно знают, что украинская армия по гражданскому населению не ведет огонь, не стреляет, поэтому таким образом прикрывались. Это подлость, трусость. Они же считают себя «непобедимой второй армией», а на самом деле это, по моему мнению, точно не является второй [по мощи] армией. Мы это доказали всему миру.

— Святогорская лавра находится на той стороне Северского Донца, которую всегда контролировала Украина. Мы знаем, что россияне обстреливали Святогорскую лавру. Есть информация о том, что погибали люди, монахи. В каком состоянии она сейчас?

— Святогорскую лавру обстреливали. Сказать, что она абсолютно уничтожена, — нет. Есть существенные разрушения. Гражданское население в ней скрывалось, потому что там очень хорошие подвалы.

Самое главное, что меня удивило: люди, которые там скрывались, говорили, что виновата Украина, потому что она не сдалась: «Если бы Украина сдалась, не было бы войны». Я не понимаю, каким образом можно до такого додуматься, до чего им промыли мозги? Как мы могли сдаться? Мы не имеем права защищаться что ли? Но это работа религии. Мы — военные, я постараюсь не вмешиваться в это дело.

Там есть люди, которые должны раз и навсегда закрыть этот вопрос, потому что мы понимаем, что пропаганда работает по всем направлениям, в частности на религиозном тоже.

— Святогорская лавра сейчас контролируется так называемой Украинской православной церковью Московского патриархата. Именно священники продвигают мысли о том, что Украина виновата, она должна была сдаться? Поэтому эти люди, которые там прячутся, имеют такие проблемы?

— Священники это не говорили. Когда мы находились у лавры, [люди] к нам приходили и пытались нам такие рассказы рассказывать: «Если бы вы сдались, наше священное место не обстреливали бы».

Я этого не слышал от священников. Они на контакт с военными не идут, а если идут, то очень закрыты. Они говорят, что «мы религиозные и к войне не имеем никакого отношения». Напрямую они этого не говорят. Но если уж от гражданских такие фразы раздаются, скорее всего, где-то они это услышали.

Лавра повреждена, нет ни одного уцелевшего окна. Частично в некоторых местах она разрушена, но стоит — лавра (сколько ей лет) построена очень крепко. Да видите, все равно «русский мир» пришел и даже по своим местам все равно стреляли.

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