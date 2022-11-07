Наступление успешно продолжается: военные показали видео освобождения Купянского района

7 ноября, 10:37
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Появилось видео освобождения Купянского района (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Появилось видео освобождения Купянского района (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Бойцы спецподразделения Kraken показали видео Купянской наступательной операции, в ходе которой был освобожден ряд населенных пунктов в Харьковской области.

Ролик опубликован в Telegram-канале спецподразделения Kraken.

Военные отметили, что в ходе наступательной спецоперации был освобожден левый берег Купянска, а также населенные пункты Подолы, Купянск-Узловой, Ковшаровка, Новоосиново, Глушковка и Колесниковка.

Видео дня

Бойцы подразделения успешно форсировали реку Оскол, что позволило выбить оккупантов с левобережной части Купянска и создать плацдарм для смежных подразделений.

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Украинские войска частично уничтожили и отбросили российскую 27 ОМСБр 1 танковой армии, 55 ОМСБр, 200 ОМСБр, 61 ОБрМП, группу ЧВК Вагнера, отряды БАРС.

«Наступление украинской армии успешно продолжается на левом берегу Оскола», — говорится в сообщении.

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявлял, что Харьковская область почти полностью освобождена, но в регионе постоянно сохраняется угроза нового наступления агрессора.

https://www.youtube.com/watch?v=8hnbexm5mCY
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Харьковская область Купянск Война России против Украины Купянск-Узловой

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