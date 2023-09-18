Как мы брали Клещиевку. Честная история одного из самых тяжелых штурмов в освобождении Донбасса, рассказанная полковником ВСУ 18 сентября, 19:56 На Бахмутовском направлении продолжаются тяжелые бои (Фото:AP / Alex Babenko)

Полковник ВСУ Влад Волошин рассказал NV, как подразделения Восточной группировки войск ВСУ прорвали оборону врага и, несмотря на превосходящие его силы, деоккупировали Клещиевку, населенный пункт на Бахмутовском направлении.

17 сентября, начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш заявил о деоккупации Клещиевки — села, находящегося в 7 км к юго-западу от Бахмута в Донецкий области. На следующий день Министерство обороны Украины подтвердило освобождение населенного пункта. Командование украинских вооруженных сил подчеркивает, что благодаря этой операции ВСУ получило плацдарм, что позволит развивать наступательные действия.

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NV поговорил с полковником Владом Волошиным, руководителем пресс-группы оперативно-тактической группировки Соледар, о том, с чем пришлось иметь дело украинским военным в Клещиевке и почему они назвали две освобожденные позиции именами Эмманюэля Макрона и его советника Бернара-Анри Леви.

Далее — прямая речь Волошина:

Полковник Влад Волошин рассказал о тяжелых боях за Клещиевку / Фото: Влад Волошин

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«Освобождение Клещиевки является чрезвычайно важным для нас. Село расположено на железнодорожной ветке, идущей из Горловки в Бахмут, рядом также проходит большая автомагистраль. Таким образом Клещиевка фактически дает нам возможность контролировать все подъездные пути с юга к Бахмуту.

Но наш враг тоже понимал важность этой локации, поэтому в течение месяцев россияне бросали сюда все свои резервы, пытаясь любой ценой удержать населенный пункт.

Мы положили здесь просто огромное количество российских солдат. О конкретных оценках потерь РФ я не могу говорить. Но если взять ту общую статистику, которую предоставляет наша оперативно-тактическая группировка, то становится очевидно, что погибло много военных ВС РФ.

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На этом участке сложный ландшафт, поэтому здесь очень трудно вести наступательные действия, гораздо легче обороняться.

К тому же противник сделал в Клещиевке невероятно разветвленную систему укреплений, а именно — подземных ходов, подземных блиндажей, траншей, земляных укреплений и тому подобное. Могу сказать, что до этого мы очень редко сталкивались с таким. Также стоит учитывать, что все подступы к селу были заминированы. Фактически каждый сантиметр этой земли был под вражеской артиллерией.

Учитывая все это, вести здесь боевые действия было сверхтяжело, все бои давались нелегко.

В Клещиевке не осталось ни одного уцелевшего двора, ни одного полностью уцелевшего дерева. Сейчас там трудно найти здание, где есть все четыре стены.

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Украинские военные брали дом за домом

Несмотря на все, украинские военные брали дом за домом, захватывали одну вражескую траншею за другой. Как нам удалось освободить Клещиевку? Благодаря тому, что у командования Вооруженных сил, у командования бригад был разработан план постепенных штурмовых действий, которые позволяли отсекать российское подкрепление, пытавшееся подойти.

Любые штурмовые действия всегда связаны с огромными потерями. Чтобы избежать этого, нужно тщательно продумывать буквально каждый шаг.

Сейчас почти все наступательные действия ВСУ на разных линиях фронта проходят небольшими штурмовыми группами. Нет такого, чтобы бросали большую массу людей и техники на штурм, потому что это приведет к серьезным потерям.

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Применять в полной мере боевую технику в Клещиевке ни украинские военные, ни российские не могли. Мы не могли это сделать в первую очередь из-за сложного рельефа в этой местности. Но украинская артиллерия делала все для того, чтобы россияне тоже не могли применить свою технику: мы пытались отрезать для них все подъезды туда, постоянно работали по их рубежам выдвижения.

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За время попыток противника удержать Клещиевку, там находилось несколько российских соединений. Были представители российских воздушно-десантных войск, были механизированные подразделения, состоящие как из кадровых военных, так и из мобилизованных, также было огромное количество тех, кого называют Шторм-Z [членов подразделения набирают из российских тюрем]. То есть российское командование бросало в Клещиевку все свои резервы.

Вообще, по военной науке, те, кто наступает, должны втрое превосходить силы защиты. А на таком участке как Клещиевка для штурма нужны силы в пять-семь раз больше сил обороны. Но в реальности было наоборот: у нас было меньше сил и средств, чем у россиян. Только благодаря отработанным операциям, мастерству и мотивированности украинских бойцов удалось провести операцию по освобождению этого населенного пункта.

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Две освобожденные позиции в Клещиевке мы назвали именами Эмманюэля Макрона и его советника Бернара-Анри Леви. Почему так решили? Потому что мы понимаем и уважаем этих персоналий. Леви, например, большой друг Украины, который много делает для нас.

Могу сказать, что это были одни из самых сложных позиций в Клещиевке. Фактически с этих точек, когда мы их взяли под свой контроль и оборудовали там огневые позиции, потом шло выдвижение на дальнейшие штурмы. Они находятся в средней части села: ближе к северной окраине в направлении Бахмута расположена позиция Леви, а в 200 метрах от нее — позиция Макрона.

В Клещеевке это называлось быть « на французах»

Там было очень опасно, по этим позициям постоянно прилетало. Россияне, понимавшие их важность, очень жестоко их обстреливали. Но украинские бойцы держались на них. В Клещиевке это называлось быть «на французах».

Другие позиции мы называли отдельным словами — Кабан, Чарли, Гиббон. Именными были только эти две.

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Если смотреть на карту боевых действий, то видно, что Клещиевка — это начало освобождения территории северного Донбасса. Эта операция действительно может стать началом широкомасштабной деоккупации всех захваченных территорий в Донецкой области. Она демонстрирует, что эта мощная, многоэшелонированная оборона, которую враг создал на захваченных территориях, может быть проломлена. Но о планах украинского командования мы не можем говорить.

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К югу от Клещиевки находится Курдюмовка, где тоже сейчас идут жестокие бои. Там фактически столь же мощная система российских укреплений. Но речь идет не только о минных полях: это также многоэшелонированные земляные и бетонные укрепления. ʼ

Впрочем, дело даже не в самой обороне, враг просто очень сильно держится за эти позиции, там все насыщено таким огромным количеством их войск и огневых, артиллерийских, минометных, реактивных средств.

И враг не сидит в обороне и не ждет, он тоже контратакует, тоже осуществляет штурмовые действия, пытается захватить наши участки. Это очень интенсивная динамика боевых действий".