Военные преступники с улицы Знаменка, 19. Как в Москве наводят «высокоточные» ракеты на гражданские объекты в Украине — интервью с Грозевым 25 октября, 18:07 Эксклюзив НВ Руководитель Bellingcat Христо Грозев (Фото:Media Development Foundation)

Расследователи Bellingcat, The Insider и Der Spiegel установили россиян, наводящих высокоточные ракеты на гражданские объекты в Украине и причастных к массовым убийствам украинских мирных жителей.

Журналисты узнали имена 33 человек, которые работают под руководством полковника Игоря Багнюка. Он, по мнению расследователей, прямой командир подразделения, занимающегося наведением ракет.

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Радио НВ пообщалось с руководителем агентства Bellingcat Христо Грозевым, чтобы выяснить больше подробностей о военных преступниках. НВ публикует текстовую версию интервью.

— Я ознакомился с расследованием и понял, что вам удалось найти главный вычислительный центр. Могли бы вы рассказать, как вы его искали? Как вы искали этих людей?

— Да, самый главный вычислительный центр более-менее найден. То, что мы нашли, это подразделения внутри этого центра, который занимается именно программированием этих «супер-точных» ракет, как Россия их наказывает, которые в реальности не оказались такими точными все-таки. А, может быть, оказались, но по плану они разрушали именно гражданскую инфраструктуру и убивали людей.

Мы долго их искали. С первого месяца войны было понятно, что кто-то программирует маршруты этих ракет. Мы читали о том, как все эти «высокоточные» ракеты программируются, как они летают, можно ли просто забить координаты самой цели, чтобы они сами… Нет, так не получается, потому что они летят на основе не только геолокации из спутниковых связей, которые мешаются, поэтому на них нельзя рассчитывать. А они летают на основе того, что называется [waypoints], а именно ключевых адептов, которые они должны оптически увидеть во время своего перелета. То есть, люди, которые их программируют, должны симулировать весь полет этой ракеты, как будто это какая-то компьютерная игра.

Поэтому мы начали искать этих людей, понимая, что их роль в этой войне очень важна, и что, возможно, они будут рано или поздно причастны к военным преступлением, как сейчас и оказалось.

Мы начали искать их среди выпускников институтов, которые занимаются космическими ракетами, стратегическими ракетами. Таких академий две в России: рядом с Москвой и рядом с Петербургом. Мы начали проверять сотни и тысячи этих выпускников, чем они сейчас занимаются. И во многих таких русских телеграм-ботах мы смогли найти, что некоторые из них работают в этом вычислительном центре. И при этом все зарегистрированы на адрес Знаменка, 19. Это Генеральный штаб российской армии.

Инфографика: НВ

Нам показалось интересным, почему ракетчики, инженеры по ракетам и специалисты по [software] ракет, работают в вычислительном центре, о котором публично говорится, как будто там начисляются пенсии всех российских военных. Поэтому стали глубже и глубже заниматься ими.

Нашли шефа этой организации, приобрели его биллинг, его телефонные номера. В его биллинге мы увидели, что он получает звонки от определенного номера практически всегда, когда есть большие прилеты ракет, именно этих стратегических «высокоточных» ракет в Украину. Это мы сделали путем коррелирования его звонков и известных нам моментов прилетов.

Мы узнали, что этот человек является практически полковником именно этого ВЦ с ракетным образованием. Это уже была интересная гипотеза. Мы проверили его биллинги тоже. И благодаря его биллингам мы смогли вычислить всех этих сотрудников (молодых довольно инженеров), которые общались с ним в те моменты, когда через несколько часов или на следующее утро были вылеты этих ракет.

Мы искали странные общения, которые, например, [происходили] по ночам или в воскресенье, и именно их привязывали к прилетам. Это необычные общения были. А потом оказалось, что есть очень высокая корреляция между всеми звонками и этими прилетами. Вот так их вычислили.

— Вы говорите о полковнике Игоре Багнюке, о человеке, который максимально отвечает за эту операцию. Действительно видно, что это очень молодые люди. Но что меня удивило, что там есть просто айтишники или дизайнеры компьютерных игр. И вот они сейчас отвечают за то, куда летят ракеты, кого они убивают. Интересный момент: журналисты начали звонить этим людям, и у них у всех сразу же были какие-то придуманные легенды. Один говорит, что он водитель автобуса, другой работает на свиноферме. Можно предположить, что у них были инструкции на этот счет? Как вы считаете?

— У меня более четкое, думаю, представление, как это случилось. Я думаю, что они были в самом начале уверены, что никто о них не узнает. И поэтому таких легенд у них не было.

Но мы еще в начале мая связались с одним из них. Я связался лично, выбрав того, который мне казался самым нормальным, который постоянно в Твиттере писал, выставлял себя в фешенебельных одеждах, у него супруга тоже дизайнер. Я думаю, что не может такой человек делать такую работу с удовольствием.

Мы написали ему в секретном чате в Телеграме: «Мы знаем, кто вы, чем занимаетесь. Как вам спится по ночам? И ответ был: «Будьте более профессиональны, задавайте более профессиональные вопросы». Я сказал: «Хорошо. Задам вопрос. Как вычисляются эти цели. Почему они попадают постоянно в гражданские объекты?» Он сказал: «Вы понимаете, что я не могу ответить на этот вопрос». И все, на этом [общение] закончилось.

Но я увидел, как он сделал скриншот этого нашего общения. Потому что Телеграм показывает в секретном чате, когда человек делает скриншот. Я понял, что он сразу это покажет своему шефу или прямо военной разведке ФСБ. Скорее всего, так и случилось. И только после этого все остальные [причастные к запускам ракет] начали отвечать с такими легендами. Я уверен, что ФСБ тогда распределило уже легенды: «Ты будешь водителем автобуса, ты будешь на свиноферме работать, а ты будешь цветочником».

— Вы говорите о Матвее Любавине. Казалось, что он должен быть нормальным, он даже инициативы оппозиционера Алексея Навального поддерживал. А оказался таким хладнокровным убийцей. В статье говорится, что один из этих инженеров согласился поделиться какой-то определенной информацией на условиях анонимности. Как вы его убедили? Какую информацию вы от этого человека получили?

— Мы всем раздали два разных анонимных емейл-аккаунта, по которым они могли бы высылать информацию, даже если они нам лично говорят, что на свиноферме работают, или вообще ничего не говорят.

Мы не можем до конца быть уверенными, кто из этих 33 послал нам этот анонимный мейл — пару фотографий и немножко контекста, пару предложений.

Среди этих людей есть люди, которые родились в Украине. Вполне возможно, что у кого-то заговорила совесть.

Инфографика: НВ

— Эти инженеры разделены на три разные группы. Каждая из них программирует разные ракеты. Могли бы вы чуть больше об этом рассказать?

— Мы не уверены, что это все программисты всех ракет. Но мы провели связь этих 30 инженеров именно с тремя самыми страшными ракетами.

Одна из них — Калибр. Это ракета, которая с морского судна отправляется всегда — либо с корабля, либо с подводной лодки. Программированием этих ракет занимаются инженеры, которые закончили обучение в Петербурге. И они закончили военно-морской инженерный институт (или академию, не знаю, как называется). Но это люди, которые понимают, как работает и корабль, и ракета. У них такая специализация.

А вот вторая группа занимается теми ракетами, которыми стреляет система Искандер-М. Ракета называется Р-500. Это люди, которые закончили [обучение] в Москве, учили только ракетную баллистику и программирование систем для ракет.

И третья группа занимается ракетам Х-101 и Х-55, но в основном Х-101. Эти ракеты очень страшные. Они впервые применялись, как и все остальные, в Сирии. Кстати, те же самые молодые инженеры и там поработали. То есть, до 2021 года многие из них были реально в Дамаске, откуда управляли ракетами. Третья [группа] занимается самолетными выстрелами. И вот [в этой группе] есть люди, которые причастны и к обстрелу, скажем, Мариуполя, и других целей в Украине, которые были обстреляны ракетами «высокой точности» с самолета.

— Россия утверждает, что это «высокоточные ракеты». Мы видим, что они могут попасть в детскую площадку, в жилой дом, убить обычных украинцев. Ваша гипотеза, что они не точные? Или они специально целятся просто в гражданских?

— Это был основный вопрос, с которого мы начали это расследование. Мы до конца не поняли. Но можно считать реалистичным, что они просто плохо работают. Потому что мы видим, как во время рабочего дня некоторые [причастные к запуску ракет] сидели на [развлекательных] сайтах. И сам шеф Багнюк продавал и покупал монеты на сайте Авито и других во время рабочего дня. А второй [персонаж] постоянно сидел на сайте знакомств и договаривался о цене проституток. [Писал] даже с такой улыбкой, со смайликами: «Я тоже занимаюсь работой». Это в пятницу, после обеда, когда его группа готовила обстрел 16 октября энергетической инфраструктуры Киева.

Вполне возможно, что они не до конца делали свою работу правильно. Понимаете, это же никого не прощает, потому что это система, которая создана центром, позволяет это. Очевидно, никто не требует ответственности, если было столько неточных попаданий. То есть, это означает, что эта неточность, скорее всего, играет на пользу террористической стратегии Кремля.

— Вы отдельно изучали именно 10 октября, когда начались массовые ракетные обстрелы Украины, в том числе энергетической инфраструктуры. Могли бы вы рассказать, что происходило 10 октября?

— Во-первых, мы увидели усиление интенсивности звонков и общения между этими группами и их шефом. 2−3 октября они готовили эту массированную атаку, как месть за то, что теряют позиции на востоке и юге. [Это не было] связано с ударом по [Крымскому] мосту, которым Кремль пытался объяснить. Это первая интересная вещь.

А вторая — это сама подготовка. Мы видим, что очень допоздна 9 октября было общение. Мне кажется, это было воскресенье, все эти инженеры были на работе.

Сам Багнюк, их шеф, поехал сначала домой, а потом ему позвонили, что надо вернуться, видимо. Он направился назад на работу. И примерно до 10 вечера он оттуда общался и давал команды что-то менять в стратегии.

Мы, конечно, не знаем содержания этих звонков. Но видим, что рано утром он поехал назад на работу, на Знаменку, 19. В пять тридцать он прибыл. И первые обстрелы, по памяти, были где-то к восьми утра. Но мы видим, что в этот период, пока он ждал на работе, он еще тогда продолжал заниматься покупкой и продажей монет.

Последствия ракетных ударов по Киеву 10 октября https://www.youtube.com/watch?v=C729vtubl3g

— И наша разведка говорила о том, что эти обстрелы 10 и 11 октября готовились заранее, что они не были ответом на Крымский мост. Зачем Россия привязала это к Крымскому мосту? Потому что есть теория по поводу того, кто взорвал Крымский мост, кому это выгодно. Почему они начали говорить, что это ответка за Крымский мост?

— Единственное объяснение, что был огромный социальный запрос отомстить за это. Даже если это был бы под фальшивым флагом удар (я не исключаю этого, но нет доказательств, так ли это), то он был просчитан неправильно.

Общественное недовольство в России от того, что так плохо ФСБ, вообще государство «нашу безопасность обеспечивает», как они говорят, пошло бы намного глубже, если бы не было какого-то конкретного ответа. Особенно крайне националистические силы требовали [ударов] по центрам принятия решения.

Поскольку это было уже подготовлено, мне кажется, что им было проще это преподнести, как вот этот удар. Хотя, конечно, это не был удар ни по каким центрам принятия решений. Это был удар по гражданской инфраструктуре.

— Я знаю, что у вас есть разные источники в российских силовых структурах. Как обсуждалось то, что происходило на Крымском мосту?

— Честно говоря, для них это был удар по чести. Никто из них, по крайней мере из наших источников, не восприняли это как какой-то позитив, в том смысле, что можно дальше эскалировать действия в Украине. По крайней мере, на уровне ФСБ я вообще не вижу желания эскалировать. Вижу желание как-то выйти из этой ситуации, в которую Путин и военные их завели. Удар по чести. Вот так можно проще всего описать.

— Вы говорили о том, что инженеры, конечно же, были уверены в том, что их никто не найдет. Понимают ли они, что они военные преступники? Понимают ли, что после такого расследования, где вы показали их лица, показали их имена, они не смогут избежать ответственности? Возможно, была какая-то коммуникация на эту тему?

— Знаете, мы не один раз с ними связывались. Я им писал до последнего однотипные сообщения: «Понимаете ли вы, что вы делаете? Понимаете ли, что мы сейчас опубликуем ваши имена? Вам лучше дать какой-то ответ заранее, потому что после этого вы будете восприниматься, как военные преступники со всеми последствиями».

Но никто больше не ответил, кроме тех первоначальных ответов, которые пришли более месяца назад.

Поэтому я думаю, что они уже это понимают. Но они очень боятся, что любой сигнал с их стороны отслеживается ФСБ и контрразведкой. То есть они выбрали, скорее всего, безопасность от ФСБ в эту минуту, чем безопасность на всю жизнь.

Я реально думаю, что судебная справедливость, скорее всего, до них в ближайший год-два дойдет.