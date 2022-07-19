В СБУ показали, как оккупанты захватывали Чернобыльскую АЭС — видео 19 июля, 16:33 Оккупанты на территории Чернобыльской АЭС (Фото:Скриншот видео СБУ / YouTube)

Служба безопасности Украины собрала доказательства того, как подразделения российской армии захватывали Чернобыльскую АЭС.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Чернобыльская АЭС находилась под оккупацией российских захватчиков с 24 февраля по 31 марта.

Превратив этот объект в свою временную военную базу, Россия грубо нарушила Женевскую конвенцию, прямо запрещающую совершать нападения на ядерные объекты в условиях вооруженного конфликта.

Видео дня

На опубликованных кадрах видно российских военных, большое количество военной техники, в том числе и тяжелой.

Территория зоны отчуждения до сих пор не разминирована. Это нарушает целостность системы радиационной безопасности объекта, которую Украина десятилетиями выстраивала вместе с международными партнерами. До сих пор остается слишком высока вероятность неконтролируемых взрывов и вызванных ими пожаров.

После захвата ЧАЭС 24 февраля российские оккупанты не выпускали оттуда персонал и не позволяли провести ротацию вопреки технике безопасности. Частичную ротацию удалось провести только 20 марта.



31 марта российские оккупанты полностью покинули площадку ЧАЭС и Славутич и несколькими колоннами отправились в сторону украинско-белорусской границы. Перед уходом они разграбили помещение станции и гостиницу в Чернобыле, украв технику, а также чайники и ложки.



По данным НАЭК Энергоатом, оккупанты рыли окопы и строили заграждения на территории зоны отчуждения и в Рыжем лесу, поэтому могли получить значительные дозы облучения.

Также Энергоатом со ссылкой на сотрудников Чернобыльской АЭС сообщил, что, покидая станцию, российские оккупанты забрали с собой нацгвардейцев, находившихся в плену с 24 февраля.



2 апреля на промышленной площадке атомной электростанции подняли флаг Украины.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.