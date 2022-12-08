Чтобы восполнить потери. Оккупанты готовят мобилизацию на захваченной части Запорожской области — Генштаб
Генштаб сообщил, как оккупанты собираются восполнять свои огромные потери (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)
Для восполнения своих огромных потерь российские оккупанты планируют провести мобилизацию на захваченной части Запорожской области.
Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на четверг, 8 декабря.
В частности, в городе Мелитополь Запорожской области отмечена выдача повесток мужчинам призывного возраста с требованием прибыть в военный комиссариат в ближайшее время, отметили в Генштабе.
Ранее руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что масштабная волна мобилизации в России начнется в начале января следующего года.
До этого Генштаб ВСУ сообщал, что в России готовятся к очередной волне мобилизации, которую планируют проводить в январе-феврале 2023 года. По данным Минобороны, мобилизация россиян не принесла результатов, которых ожидало командование оккупационных войск.
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор потеряла около 92 740 своих военных.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 1 декабря говорил, что общие потери оккупантов (включая санитарные) составляют около 200 тысяч.