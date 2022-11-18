Генштаб сообщил, как оккупанты пытаются решить проблему с огромными потерями в Луганской области

18 ноября, 07:15
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Оккупанты пытаются решить проблему с огромными потерями в Луганской области (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Оккупанты пытаются решить проблему с огромными потерями в Луганской области (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Российские оккупанты пытаются решить проблему со значительными потерями личного состава и недостаточным количеством медицинского персонала.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на пятницу, 18 ноября.

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Отмечается, что в связи с этим на временно захваченных территориях Луганской области приказом так называемого «министерства здравоохранения» работников медицинских учреждений региона обязали стать на военный учет для дальнейшего доукомплектование вакантных должностей.

Видео дня

По данным украинского Генштаба по состоянию на 17 ноября, в Украине уничтожили 83110 российских оккупантов.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Луганская область Генштаб Война России против Украины

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