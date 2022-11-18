Генштаб сообщил, как оккупанты пытаются решить проблему с огромными потерями в Луганской области 18 ноября, 07:15 Оккупанты пытаются решить проблему с огромными потерями в Луганской области (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Российские оккупанты пытаются решить проблему со значительными потерями личного состава и недостаточным количеством медицинского персонала.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на пятницу, 18 ноября.

Отмечается, что в связи с этим на временно захваченных территориях Луганской области приказом так называемого «министерства здравоохранения» работников медицинских учреждений региона обязали стать на военный учет для дальнейшего доукомплектование вакантных должностей.

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По данным украинского Генштаба по состоянию на 17 ноября, в Украине уничтожили 83110 российских оккупантов.

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