Генштаб сообщил, как оккупанты пытаются сковать действия ВСУ на юге Украины 12 августа, 08:07 Генштаб рассказал о текущей ситуации на юге Украины (Фото:Генштаб)

На Южнобугском направлении оккупанты для сковывания действий украинских подразделений обстреливали позиции Сил обороны и объекты гражданской инфраструктуры.



Как сообщил Генштаб в утренней сводке, обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Украинка, Посад-Покровское, Лупарево, Степная Долина, Новогригоровка, Веселый Кут, Широкое, Кобзарцы, Кавказ, Белая Криница, Тополино, Лепетиха, Ивановка, Потемкино и Трудолюбовка.

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Вражеская авиация нанесла удары вблизи Осокоровки, Андреевки, Благодатного, Новогригорьевки и Мирного.

Также оккупанты вели воздушную разведку с помощью БПЛА.

Вражеская корабельная группировка основные усилия сосредотачивает на ведении разведки, блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении военных объектов и элементов инфраструктуры в глубине территории Украины.

В готовности к применению крылатых ракет морского базирования находятся два их носителя.

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