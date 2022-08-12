Генштаб сообщил, как оккупанты пытаются сковать действия ВСУ на юге Украины

12 августа, 08:07
Генштаб рассказал о текущей ситуации на юге Украины (Фото:Генштаб)

Генштаб рассказал о текущей ситуации на юге Украины (Фото:Генштаб)

На Южнобугском направлении оккупанты для сковывания действий украинских подразделений обстреливали позиции Сил обороны и объекты гражданской инфраструктуры.

Как сообщил Генштаб в утренней сводке, обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Украинка, Посад-Покровское, Лупарево, Степная Долина, Новогригоровка, Веселый Кут, Широкое, Кобзарцы, Кавказ, Белая Криница, Тополино, Лепетиха, Ивановка, Потемкино и Трудолюбовка.

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Вражеская авиация нанесла удары вблизи Осокоровки, Андреевки, Благодатного, Новогригорьевки и Мирного.

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Также оккупанты вели воздушную разведку с помощью БПЛА.

https://www.youtube.com/embed/QiIiwFZVH-U

Вражеская корабельная группировка основные усилия сосредотачивает на ведении разведки, блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении военных объектов и элементов инфраструктуры в глубине территории Украины.

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В готовности к применению крылатых ракет морского базирования находятся два их носителя.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Юг Украины Война России против Украины

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