Генштаб рассказал, как оккупанты пытаются помешать ВСУ на юге Украины
Генштаб рассказал об обстановке на юге Украины (Фото:Генштаб)
На Южнобугском направлении российские оккупанты сосредотачивает свои усилия на недопущении наступления сил обороны Украины.
Об этом сообщает Генштаб.
Террористические войска РФ систематически ведут огонь из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения для сковывания действий украинских войск.
Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают наносить удары по скоплениям живой силы, военной технике и складам боеприпасов российских оккупантов.
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