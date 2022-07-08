Генштаб рассказал, как оккупанты пытаются помешать ВСУ на юге Украины

8 июля, 08:05
Генштаб рассказал об обстановке на юге Украины (Фото:Генштаб)

Генштаб рассказал об обстановке на юге Украины (Фото:Генштаб)

На Южнобугском направлении российские оккупанты сосредотачивает свои усилия на недопущении наступления сил обороны Украины.

Об этом сообщает Генштаб.

Читайте также:
«Не будьте живым щитом для врагов». Мэр оккупированных Олешек призвал местных жителей уезжать из-за контрнаступления ВСУ

Террористические войска РФ систематически ведут огонь из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения для сковывания действий украинских войск.

Видео дня

Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают наносить удары по скоплениям живой силы, военной технике и складам боеприпасов российских оккупантов.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Генштаб Юг Украины Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

В первые месяцы войны Дмитрий Цыганков работал с женой в ирпенском супермаркете Сільпо (Фото:facebook Дмитрия Цыганкова)
Цены, импорт, дефицит /
Как Сільпо поставило бизнес на военные рельсы и растет вопреки войне — интервью НВ
8 июля, 07:25
Экономика
За 100 дней с начала полномасштабного вторжения рф заработала $93 млрд, финансирующих войну в Украине. (Фото:НВ)
$1 млрд в день /
Как энергетический спрут россии тянет деньги на войну из мировой экономики
8 июля, 07:05
Эксперты
Подборка авто (Фото:CC)
Время затянуть пояса /
Пять лучших дизельных малолитражек до $6000
8 июля, 07:02
Выбор авто
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X