Генштаб рассказал, как оккупанты пытаются помешать ВСУ на юге Украины 8 июля, 08:05 Генштаб рассказал об обстановке на юге Украины (Фото:Генштаб)

На Южнобугском направлении российские оккупанты сосредотачивает свои усилия на недопущении наступления сил обороны Украины.



Об этом сообщает Генштаб.

Террористические войска РФ систематически ведут огонь из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения для сковывания действий украинских войск.

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Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают наносить удары по скоплениям живой силы, военной технике и складам боеприпасов российских оккупантов.



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