Генштаб сообщил о провокациях оккупантов: пытаются дискредитировать ВСУ 28 ноября, 08:00 Генштаб сообщил о провокациях оккупантов (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Российские оккупанты пытаются дискредитировать силы обороны Украины. Захватчики обстреливают населенные пункты, а затем возлагают ответственность на ВСУ.



Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на понедельник, 28 ноября.

Также оккупанты распространяют дезинформацию о том, что украинские военные задерживают граждане Украины с освобожденных территорий «для увеличения обменного фонда, обвиняя их в сотрудничестве с оккупантами».

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25 ноября Генштаб сообщал, что российские оккупанты во временно захваченной Чаплынке Херсонской области разыскивают родственников украинских военнослужащих. Также россияне расселяют в оставленных домах своих военных.