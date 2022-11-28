Генштаб сообщил о провокациях оккупантов: пытаются дискредитировать ВСУ
Генштаб сообщил о провокациях оккупантов (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)
Российские оккупанты пытаются дискредитировать силы обороны Украины. Захватчики обстреливают населенные пункты, а затем возлагают ответственность на ВСУ.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на понедельник, 28 ноября.
Также оккупанты распространяют дезинформацию о том, что украинские военные задерживают граждане Украины с освобожденных территорий «для увеличения обменного фонда, обвиняя их в сотрудничестве с оккупантами».
25 ноября Генштаб сообщал, что российские оккупанты во временно захваченной Чаплынке Херсонской области разыскивают родственников украинских военнослужащих. Также россияне расселяют в оставленных домах своих военных.