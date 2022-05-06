Новые налоги и регистрации. В ОВА рассказали, как оккупанты проводят фильтрацию в Запорожской области 6 мая, 02:54 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В оккупированных районах Запорожской области россияне проводят фильтрацию жителей. Они вынуждают предпринимателей пройти новую регистрацию и выменивают у жителей местные сим-карты, чтобы иметь связь.

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Об этом сообщила Запорожская областная военная администрация.



Так, на оккупированных территориях области российские военные продолжают разворовывать продукцию аграрных предприятий и проводят фильтрацию местных жителей. В то же время оккупанты имитируют гуманитарную деятельность, показательно раздавая продукты и лекарства людям.

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Также ОВА утверждает, что в Черниговке россияне хотят отнять у людей землю. Они вынуждают жителей до 8 мая заполнить форму, где следует указать о собственной и арендованной земле. Только после этого обещают выдать разрешение на обработку земли. Если землю не зарегистрируют, комендант всю отберет.

В то же время в Михайловке оккупанты вводят свою временную налоговую систему для предпринимателей. Чтобы иметь возможность работать, нужно пройти регистрацию по правилам россиян. При этом оккупанты уверяют, что сняли военный налог, а все новые налоги предприниматели будут платить только общине.

А жители оккупированной Васильевки говорят, что российские военные пытаются выменять одну украинскую сим-карту на бензин стоимостью 15 гривен за литр. В Днепрорудном, уверяет ОВА, две сим-карты меняют сразу на авто. А все потому, что оккупанты хотят звонить друг другу и домой, а телефонов и связи не имеют.

Кроме того, на теплоэлектростанции в Энергодаре закончился уголь, а регулярно поставлять его невозможно из-за оккупации города, боевых действий и разрушенной инфраструктуры. Однако ОВА отмечает, что остановка работы ТЭС не повлияет на жизнь города, ведь свет, тепло и горячее водоснабжение переведут на Запорожскую АЭС.

Также в Энергодаре оккупанты завершили регистрацию горожан для якобы получения социальных выплат, а 5 мая приступили к регистрации предпринимателей. Если ее проходить откажутся, то работать не смогут.

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