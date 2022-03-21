«Они знали, что допрашивают журналиста». Освобожденный из плена Олег Батурин рассказал, как оккупанты обращаются с похищенными украинцами 21 марта, 17:34 Цей матеріал також доступний українською Олег Батурин после 187 часов плена (Фото:Ольга Перепелица/Facebook)

После почти восьмидневного плена россияне отпустили похищенного журналиста из Новой Каховки Олега Батурина. В эфире Радио НВ он отметил: оккупанты осознавали, что говорят с представителем СМИ.

«Мне не предъявляли более-менее четких обвинений, условий, претензий. Как мне показалось, судя по характеру всех допросов, это была попытка запугать меня. Во-вторых, к этому похищению были причастны люди, которые хотели отомстить мне за мою журналистскую деятельность. Когда меня допрашивали впервые, они четко понимали, что разговаривают с журналистом», — рассказал Батурин.

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Сначала журналиста, по его словам, держали в Новой Каховке, а затем перевезли в Херсон: в здание облгосадминистрации, позже — в помещение, похожее на СИЗО. Батурин не может назвать точное количество людей, которые были вместе с ним, но говорит, что камеры постоянно наполнялись пленными.

«По похищениям работников органов местного самоуправления. Здесь все просто - это попытка переманить их на свою сторону: заставить сдать свои общины и поднять русский флаг. Насчет журналистов. [Их цель] - запугивание и попытки убедить работать в направлении, которое выгодно российским военным. Вместе со мной в плену находилось достаточно много ветеранов АТО. С ними другой характер общения был: их пытали, над ними издевались, их забивали до смерти. Очевидно, что не было задач их убедить, переломить», – отметил Батурин.

17 марта в Украине создали Национальное информационное бюро, которое будет собирать и систематизировать информацию об украинцах, погибших, пропавших без вести или попавших в плен.



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