Маляр рассказала, на какие ухищрения идут россияне, чтобы выявить людей, которые сотрудничают с Силами обороны 8 августа, 14:14 Новая Каховка (Фото:novakahovka.city)

Российские оккупанты продолжают пытаться выявить проукраински настроенных людей, которые сотрудничают с Силами обороны Украины, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во вторник, 8 августа.

По ее словам, для этого оккупанты совершают провокации.

«Так, в городе Каховка и других населенных пунктах Херсонской области противник распространял фейки об отводе оккупационных войск и проводил демонстрационные действия так называемого массового перемещения военной техники», — говорится в сообщении Маляр в Telegram.

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Она рассказала, что в это время вражеские агенты провоцировали людей на свободное высказывание и передавали информацию о них в оккупационные так называемые «правоохранительные органы».

Маляр заявила, что кроме того, оккупантами было осуществлено умышленное отключение абонентов от операторов российской мобильной связи и проводного Интернета во время которого по улицам курсировали автомобили, оснащенные специальным электронным оборудованием для выявления работы передатчиков информации.

Ранее в оккупированном Мариуполе отравили российских офицеров, двое умерли, 15 попали в больницу. Оккупанты подозревают применение цианида и пестицидов в пище.