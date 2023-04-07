В Крыму к строительству оборонных сооружений привлекают алкоголиков и наркоманов — Генштаб 7 апреля, 08:16 Оккупанты в Крыму строят укрепления вблизи Джанкоя (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

В оккупированном Крыму российские захватчики активно строят фортификационные сооружения в населенных пунктах Джанкойского района. К их возведению активно привлекают местное население.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на пятницу, 7 апреля.

«Известно, что к инженерным работам преимущественно привлекаются мужчины, большинство из которых наркоманы и лица с алкогольной зависимостью», — сообщает Генштаб.

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В сводке также указывается, что оккупанты обещают рабочим денежное вознаграждение, однако люди его не получают, или получают не в полном размере.

«Зафиксированы случаи, когда обманутые люди отказываются идти на дальнейшее сотрудничество, после чего, вооруженные оккупанты силой заставляют их копать траншеи», — отмечается в сообщении.

6 марта глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что министерство разработало алгоритм работы после того, как Украина деоккупирует районы Донецкой и Луганской областей и Крым.

По данным украинской разведки, оккупанты уже готовятся к операции Вооруженных Сил Украины по освобождению украинского Крыма.

