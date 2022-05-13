Появилось новое видео бомбардировки Азовстали российскими оккупантами 13 мая, 15:05 Цей матеріал також доступний українською Опубликовано новое видео бомбардировки Азовстали (Фото:Azov Regiment/Handout via REUTERS)

В Сети появилось новое видео, на котором видно, как российские оккупанты бомбят завод Азовсталь в Мариуполе.



Война России против Украины — главные события 13 мая

Ролик опубликовал у себя в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Мариуполь. Азовсталь. Оккупанты бомбят защитников почти в режиме прямой трансляции», — написал он.

Видео дня

Российские оккупанты продолжают штурм Азовстали, защитники города держат оборону в полном окружении и предпринимают попытки контратаковать. После того, как россияне разбомбили полевой госпиталь, количество раненых увеличилось со 170 до 600 человек, заявили в горсовете Мариуполя.

Защитники Мариуполя неоднократно обращались к мировому сообществу за помощью в эвакуации с завода Азовсталь. Они готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших. Защитники просят применить к ним процедуру «extraction» (экстракции).



Мариуполь остается заблокированным российскими оккупантами больше двух месяцев. Действия россиян привели к масштабной гуманитарной катастрофе в городе. Оккупанты уничтожили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь. По предварительным данным, в Мариуполе погибли 25 тысяч жителей. 100 тысяч человек ждут эвакуации из города.



После длительных переговоров российская сторона 1 мая открыла гуманитарный коридор с завода для гражданских.

Президент Украины Владимир Зеленский 7 мая заявил, что с Азовстали удалось вывезти более 300 гражданских, идет подготовка второго этапа эвакуационной миссии, во время которого будут спасать раненых и медиков. 10 мая глава государства сообщил, что Россия не дает согласия ни на один из предложенных Украиной вариантов спасения украинских военных в Мариуполе.

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