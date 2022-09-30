«Тактическая перегруппировка». ВСУ показали видео бегства оккупантов на Лиманском направлении

30 сентября, 13:01
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Как оккупанты бежали на Лиманском направлении (Фото:Кадр видео Сухопутные войска ВС Украины)

Как оккупанты бежали на Лиманском направлении (Фото:Кадр видео Сухопутные войска ВС Украины)

В Сети появилось видео бегства оккупантов на Лиманском направлении.

Ролик опубликован на странице Сухопутных войск ВС Украины в Facebook.

«На видео, вероятно, „тактическая перегруппировка“ оккупационных войск на Лиманском направлении», — говорится в сообщении.

Видео дня

https://www.facebook.com/watch/?v=618088053244344

Американский Институт изучения войны (ISW) в своей сводке сообщал, что ВСУ, вероятно, почти завершили окружение Лимана и перерезали критически важные наземные коммуникации, поддерживающие войска армии РФ в районе Дробышево — Лиман.

«Крайне маловероятно, что любая переброска в Лиман дополнительных новомобилизированных сил позволит существующей российской группировке обрести значительные оборонительные возможности и предотвратит закрытие украинскими войсками Лиманского котла», — отметили эксперты ISW.

Ранее появилась информация, что Вооруженные силы Украины вошли в поселок городского типа Ямполь Донецкой области.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донецкая область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины

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