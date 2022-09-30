«Тактическая перегруппировка». ВСУ показали видео бегства оккупантов на Лиманском направлении
Как оккупанты бежали на Лиманском направлении (Фото:Кадр видео Сухопутные войска ВС Украины)
В Сети появилось видео бегства оккупантов на Лиманском направлении.
Ролик опубликован на странице Сухопутных войск ВС Украины в Facebook.
«На видео, вероятно, „тактическая перегруппировка“ оккупационных войск на Лиманском направлении», — говорится в сообщении.
Американский Институт изучения войны (ISW) в своей сводке сообщал, что ВСУ, вероятно, почти завершили окружение Лимана и перерезали критически важные наземные коммуникации, поддерживающие войска армии РФ в районе Дробышево — Лиман.
«Крайне маловероятно, что любая переброска в Лиман дополнительных новомобилизированных сил позволит существующей российской группировке обрести значительные оборонительные возможности и предотвратит закрытие украинскими войсками Лиманского котла», — отметили эксперты ISW.
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