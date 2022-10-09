Истребители и боевые дельфины не помогли. Как охраняют подорванный накануне Крымский мост 9 октября, 21:50 Поврежденная взрывом часть Крымского моста 9 октября (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

После взрыва на Крымском мосту 8 октября у Кремля появилось много новых проблем и вопросов.

Один из них — почему охрана за более чем 32 млн долларов только в 2022 году (по подсчетам Русской службы Би-би-си) не смогла его предотвратить.

Как отмечает Медуза, до вчерашнего взрыва казалось, что Крымский мост — одно из самых защищенных мест в мире.

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Издание пишет, что мост должны были стеречь на земле, под водой, в воздухе и даже из космоса, а российские пропагандистские СМИ утверждали, что он якобы может выдержать прямое попадание самолета, а опоры — устоять после девятибального землетрясения.

До 8 октября подъезды к Крымскому мосту с обеих сторон охраняли отряды Росгвардии. Они должны были досматривать автомобили на предмет взрывчатки и незаконных грузов, однако досмотр был выборочным.

В российском министерстве транспорта утверждали, что мониторинг фур и грузовиков должен был осуществляться с помощью специальных систем, которые просвечивают автомобили и грузы в кузове.

На самом мосту есть также камеры контроля трафика, движение на его четырехполосной дороге круглосуточно мониторит специальный штаб.

Предполагалось, что, если произойдет чрезвычайное происшествие, отряд быстрого реагирования Росгвардии прибудет на место в течение нескольких минут — вместе со специальными силами пограничного контроля ФСБ и антидиверсионными группами на земле и на воде.

После 8 октября Владимир Путин перепоручил охрану моста ФСБ — а заодно и охрану энергомоста и магистрального газопровода из РФ в оккупированный Крым.

На воде мост в первую очередь охраняли противодиверсионные катера типа Грачонок, оснащенные, в зависимости от модификации, пулеметами, гранатометами и ракетными комплексами Игла.

Также мост охраняют меньшие по размеру но более мобильные катера проекта Мангуст, оснащенные пулеметами и ракетами: в основном их используют для перехвата судов и досмотра.

В случае необходимости могут задействовать десантные катера БК-16, оснащенных ракетами и пулеметами, в экипаж которых входит 19 десантников, моторные лодки Афалина и Сарган.

А чтобы защитить мост от тарана перед его опорами установили специальные палы — цилиндрические бетонные укрепления, которые не дадут кораблям подплыть близко к опорам моста.

Корабли, охраняющие мост, прикрывает с суши береговой ракетный комплекс Бал, оснащенный противокорабельными ракетами с дальностью поражения до 260 километров и более современный комплекс Бастион с крылатыми ракетами Оникс.

Чтобы опоры моста не заминировали и не подорвали в воде постоянно дежурят военные водолазы и специальные группы Черноморского флота. Они регулярно осматривают опоры моста, а также контролируют передвижение любых объектов с помощью системы контроля акватории Плавник.

Если диверсанты их обойдут и все-таки приблизятся к опорам моста на 300 метров должны включиться звуковые ловушки (система Амулет-П), излучающие звуковые волны, которые человеческое ухо не в состоянии выдержать. Если цель приближается на расстояние 100 метров, частота усиливается, и это должно заставить подрывника всплыть на поверхность.

Российские пропагандистские СМИ также сообщали, что в защите Крымского моста участвуют специально обученные дельфины, которые теоретически должны были искать потенциальные угрозы на глубине до 60 метров.

В космосе за Крымским мостом наблюдал спутник Космос-К, рассказывал российский военный обозреватель Виктор Баранец. Теоретически он может передать в центр управления параметры цели и ее снимки.

Воздушное пространство над мостом патрулируют российские истребители Су-27 и противолодочный самолет-разведчик Ил-38. Они могут задействовать ракеты, бомбы, противолодочные ракеты и мины. С земли их поддерживает группа противовоздушных систем разной дальности:

ракетный комплекс С-400 Триумф, который считается самой передовой зенитной системой на вооружении российской армии, — охраной моста занимаются два полка систем данного типа;

зенитно-пушечный Панцирь-С1.

Всей технике, охраняющей Крымский мост, помогает наводиться на цели радиолокационная система Подсолнух, расположенная в оккупированном Крыму, которая, как утверждается, может обнаруживать цели на расстоянии 450 километров, и станция Воронеж-ДМ, которая покрывает расстояние 6 тысяч километров.

Несмотря на столь многоуровневую систему защиты, 8 октября Крымский мост был значительно поврежден взрывом.

Российский диктатор Владимир Путин на следующий день назвал взрыв «терактом», за которым стоят украинские спецслужбы.

Ранее о том, что подрыв на Крымском мосту — спецоперация СБУ сообщали источники НВ.

В СБУ эту информацию комментировать отказались.

«Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого другого государственного органа Украины в „бавовне“ будем комментировать после нашей окончательной победы», — отметил спикер СБУ Артем Дехтяренко в комментарии НВ.

О том, что атаку организовали украинские спецслужбы писало также издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Украины.

А советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предположил, что взрыв на мосту мог стать частью борьбы российских силовиков между собой.