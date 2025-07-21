Отсрочка от мобилизации: кто может оформить в Резерв+ с 1 августа

Украина продолжает цифровизацию воинского учета. NV разобрался, кто и как с 1 августа может оформить отсрочку от мобилизации онлайн.

Кто может оформить онлайн-отсрочку в Резерв+

Как пишет Минобороны, сервис оформления онлайн-отсрочек стал доступным для более широкой категории людей с инвалидностью — теперь в приложении Резерв+ от Министерства обороны Украины им могут воспользоваться люди с инвалидностью, данные о которых внесены в Единую информационную систему социальной сферы (ЕИССС).

Ранее такая опция охватывала только людей с инвалидностью, которые имеют актуальное пенсионное удостоверение, подтверждающее получение пенсии по инвалидности. На первом этапе это удалось реализовать благодаря обмену информацией с Пенсионным фондом Украины, а теперь данные о людях с инвалидностью будет передавать и Минсоцполитики.

Также в обновлении приложения Резерв+ добавились две новые отсрочки — для людей с временной непригодностью по результатам ВВК, а также для семей, где жена или муж — военные и у них есть ребенок до 18 лет.

Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко сообщила, что планируется добавить еще отсрочку для:

научных, научно-педагогических и педагогических работников высшего и профобразования — если данные о них есть в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

граждан, имеющих мужа или жену с инвалидностью 1 или 2 группы, — при условии, что этот статус подтверждается данными Минсоцполитики, Пенсионного фонда и ГРАГС.

Как оформить отсрочку в Резерв+

Как это работает:

1. Авторизоваться в Резерв+ и нажать на три точки на главном экране.

2. Выбрать пункт Подать запрос на отсрочку, а затем категорию Человек с инвалидностью.

3. Подать запрос, после чего получите уведомление с результатом.

Основания для отсрочки от мобилизации с 1 августа

Украинское законодательство предусматривает различные основания для получения отсрочки от мобилизации. Это позволяет учесть личные обстоятельства каждого гражданина и избежать призыва тех, кто имеет уважительные причины не служить в армии. К основным основаниям относятся:

Состояние здоровья — определенные заболевания или физические состояния могут временно препятствовать прохождению военной службы. В этом случае отсрочка от призыва по состоянию здоровья является правомерной.

Семейные обстоятельства — если гражданин имеет детей, нуждающихся в уходе, или является единственным опекуном нетрудоспособных родственников, они могут получить отсрочку по этим обстоятельствам.

Профессиональные причины — отдельные категории работников, деятельность которых является критической для государства, могут претендовать на отсрочку.