В Воздушных силах рассказали, как обстрелы РФ критической инфраструктуры влияют на войска Украины на фронте 21 ноября, 16:35 Юрий Игнат (Фото:armyinform.com.ua)

Украинские войска на фронте обеспечены необходимыми автономными источниками энергии.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат во время брифинга, отвечая на вопрос журналиста о том, как обстрелы критической инфраструктуры влияют на украинских военных.

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«Военные такие же украинцы, как и люди, которые проживают в городах. У военных есть семьи, дети и они понимают, что именно от них зависит будет ли свет, тепло и будет ли работать страна, как единый механизм», — сказал он.

Игнат добавил, что войска на передовой обеспечены необходимыми автономными источниками электроснабжения.

«Если мы говорим о войсках, которые находятся на передовой, которые находятся в бою, они обеспечены автономными средствами для своего существования. У них есть дизельные генераторы и так далее. Также идет помощь от стран Запада, в том числе Германия, Франция помогают с этими средствами», — сказал он.

Игнат напомнил, что сейчас в Украине температура воздуха опускается ниже нуля, поэтому системы обогрева очень необходимы военным.

По его данным, у войск РФ всего этого нет, а украинские силы лучше подготовлены к войне в холодное время года.

«Россия хвасталась, что у нее вторая армия мира, но у них даже теплой формы нет для мобилизованных, которые сейчас просто в полях замерзают. У украинской армии ситуация намного лучше», — отметил он.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что украинская армия более подготовлена к веденных действий в условиях зимы, чем россияне.