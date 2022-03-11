Информационная гигиена. В МВД Украины рассказали, как не стать жертвой дезинформаторов 11 марта, 21:18 Цей матеріал також доступний українською Главная цель дезинформаторов — посеять панику (Фото:Unsplash)

В Министерстве внутренних дел рассказали, как не стать жертвой дезинформаторов.

В Twitter МВД Украины была опубликована памятка про информационную гигиену во время войны.

Отмечается, что главная цель дезинформаторов — посеять панику, а цель врага — расколоть наше общество изнутри. Задача украинцев — сохранять спокойствие и не распространять эмоциональную информацию.

Действия, чтобы не стать жертвой дезинформации:

Цель дезинформаторов: посеять панику, ослабить волю. Сохраняйте спокойствие и не распространяйте эмоциональную информацию

Не верьте сомнительным источникам. Достоверная информация — только от государственных органов и общественного вещания

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Слухи о руководстве страны и обстрелах. Агрессор хочет подорвать доверие к руководству страны и армии, но все защищают нашу страну. Сверяйте тревожные новости с официальными источниками

Деморализация. Украина продолжает борьбу. Если вы слышите обратное — это неправда. Вас хотят деморализовать

Реальные потери знают только государственные органы. Цифры от частных аккаунтов могут не соответствовать действительности

Отсутствующий Интернет или вебстраницы государственных органов сломаны, обращайтесь по ТВ или радио к Суспільному Мовнику

Раскол украинского общества. Помните, что цель врага — расколоть наше общество изнутри. Но у нас общее дело — защитить страну

Фото: Twitter

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