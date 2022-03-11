Информационная гигиена. В МВД Украины рассказали, как не стать жертвой дезинформаторов

11 марта, 21:18
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Главная цель дезинформаторов — посеять панику (Фото:Unsplash)

Главная цель дезинформаторов — посеять панику (Фото:Unsplash)

В Министерстве внутренних дел рассказали, как не стать жертвой дезинформаторов.

В Twitter МВД Украины была опубликована памятка про информационную гигиену во время войны.

Отмечается, что главная цель дезинформаторов — посеять панику, а цель врага — расколоть наше общество изнутри. Задача украинцев — сохранять спокойствие и не распространять эмоциональную информацию.

https://twitter.com/MVS_UA/status/1502341528190074886

Действия, чтобы не стать жертвой дезинформации:

Цель дезинформаторов: посеять панику, ослабить волю. Сохраняйте спокойствие и не распространяйте эмоциональную информацию

Не верьте сомнительным источникам. Достоверная информация — только от государственных органов и общественного вещания

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Раскол украинского общества. Помните, что цель врага — расколоть наше общество изнутри. Но у нас общее дело — защитить страну

Twitter
Фото: Twitter
Редактор: Вероника Шмитт

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Теги:   Дезинформация Война России против Украины

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