Дефицит танков и резервов. ISW показал карту большого наступления РФ в Луганской области и рассказал о его самых острых проблемах 20 февраля, 08:57 За год войны Россия потеряла в Украине танков в эквиваленте 16 танковых полков (на фото уничтоженный российский танк на юге Украины, январь 2023) (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Россия действительно задействовала в Украине большую часть своих сухопутных сил и не может полагаться на значительные резервы в текущем и дальнейших наступлениях, что усугубляется неспособностью оккупантов быстро восстановить разбитые механихированные войска.

Об этом идет речь в новой сводке американского Института изучения войны, которая полностью посвящена анализу наступательных возможностей России в текущий зимний период.

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На основе оценки российских сил, уже вовлеченных в активные наступательные операции России, аналитики ISW называют «маловероятным» значительное наращивание наступления РФ в нынешний холодный сезон. В поддержку этого вывода эксперты Института озвучивают такие наблюдения:

основная фаза российских наступательных операций в Луганской области уже идет, но России, вероятно, не хватает свободных резервов, чтобы резко увеличить масштабы или интенсивность наступления этой зимой;

но России, вероятно, не хватает свободных резервов, чтобы резко увеличить масштабы или интенсивность наступления этой зимой; российские регулярные сухопутные войска развернуты и ведут боевые действия преимущественно в составе обычных доктринальных формирований и частей ( от уровня военного округа до уровней бригады/полка/батальона), а не в составе батальонных тактических групп или других специальных структур [Россия использовала БТГ в первые месяцы вторжения — прим. ред.];

от уровня военного округа до уровней бригады/полка/батальона), а не в составе батальонных тактических групп или других специальных структур [Россия использовала БТГ в первые месяцы вторжения — прим. ред.]; наблюдаемое отсутствие нескольких критических важных танковых подразделений, включая соответствующие « элитные» подразделения Западного военного округа, свидетельствует о том, что армия РФ продолжают испытывать проблему замены техники — особенно танков, утраченных в ходе предыдущих неудачных наступательных операций;

элитные» подразделения Западного военного округа, свидетельствует о том, что армия РФ продолжают испытывать проблему замены техники — особенно танков, утраченных в ходе предыдущих неудачных наступательных операций; российские силы почти наверняка все еще имеют в резерве несколько переформированных механизированных частей, однако ввод этих ограниченных резервов на передовую в Луганской области вряд ли радикально изменит ход продолжающегося наступления.



Эксперты ISW считают, что Россия уже задействует подавляющее большинство подразделений Западного военного округа (ЗВО) регулярной армии РФ в наступательных операциях в Луганской области. Это означает, что относительно небольшое количество подразделений остаются либо в резерве, либо вне поля зрения наблюдателей и аналитиков открытых данных. В частности аналитики ISW фиксируют развертывание войск ЗВО, Центрального военного округа, формирований боевиков «Л/ДНР» и воздушно-десантных войск (ВДВ) вдоль линии фронта в Луганской области, с определенной концентрацией подразделений вдоль линии Сватово-Кременная. Так, к этому рубежу переброшены обе стрелковые дивизии 20-й общевойсковой армии ЗВО— 144-я мотострелковая дивизия и 3-я мотострелковая дивизия. ISW также отмечает, что севернее от Сватово в направлении Купянская переброшены подразделения 1-й танковой армии РФ (части 4-й танковой дивизии, 26-го танкового полка 47-й танковой дивизии и 27-й отдельной танковой бригады). ЦВО дополнительно направил части 6-го танкового полка 90-й танковой дивизии в район Сватово и неуточненные формирования на лиманское направление западнее Кременной. Формирования «ДНР» в ограниченном количестве, по-видимому, поддерживают операции ЗВО на линии Сватово-Кременная, а боевики «ЛНР» действуют в районе Белогоровки южнее Кременной. Отдельные подразделения ВДВ, скорее всего, также поддерживают попытки наступления в районе Кременной (где действуют войска Западного военного округа армии РФ).

Карта наступления России в Луганской области:

Инфографика: ISW

От возвращения к формату военных операций с использованием доктринальных формирований, а не БТГ, россияне получают меньше преимуществ, чем могли бы рассчитывать — прежде всего из-за того, насколько сильно ухудшилось состояние армии РФ. У российских сил недостаточно времени для обучения своих мобилизованных резервистов навыкам, которых было бы достаточно для поддержания крупномасштабной наступательной механизированной маневренной войны. Кроме того, им явно не хватает оборудования и оснащения для экипировки восстановленных подразделений. Поэтому даже слаженные 3-я и 144-я мотострелковые дивизии, наступающие на Луганском направлении, пока добились лишь относительно небольших успехов с начала наступления.

Отсутствие некогда «элитных» подразделений Западного военного округа на линии фронта в Луганской области и на других участках театра военных действий говорит о том, что армия РФ пока не смогла восстановить многие боевые части, особенно танковые. В ISW предполагают, что такая задержка могла быть связана с тем, что несколько важнейших танковых и механизированных соединений России потерпели сокрушительные поражения в течение первого года войны. К примеру, 1-я танковая армия понесла огромные потери при наступлении в Черниговской области в начале войны, а затем еще раз осенью 2022 года во время контрнаступления Украины в Харьковской области (4-я танковая дивизия этой армии в сентябре 2022 года за несколько дней потеряла почти 100 танков, что соответствует полному полку). Совокупные потери российских танков в этой войне огромны и уже достигли эквивалента примерно 16 танковых полков — что, вероятно, препятствует способности России быстро восстанавливать свои танковые части. ISW напоминает, что для одного танкового полка требуется чуть менее 100 танков, поэтому для восстановления двух танковых полков с нуля (в чем, вероятно, нуждаются 12-й и 13-й танковые полки 1-й танковой армии) необходимы около 200 танков — которых вооруженные силы РФ, по-видимому, не имеют и не способны быстро произвести.

Кроме того, схема развертывания российских войск в других частях театра боевых действий убедительно свидетельствует о том, что большинство доступных маневренных подразделений других военных округов армии РФ и ее Воздушно-десантных войск уже задействованы. Таким образом, они не представляют собой значительных резервных сил, который Москва могла бы внезапно бросить в бой в Луганской области или где-либо:

различные подразделения Южного военного округа ( ЮВО) в настоящее время ведут безуспешные наступательные операции по всей Донецкой области и занимают оборонительные позиции на левобережье Херсонской области;

ЮВО) в настоящее время ведут безуспешные наступательные операции по всей Донецкой области и занимают оборонительные позиции на левобережье Херсонской области; подразделения Восточного военного округа, а также 40-я и 155-я бригады морской пехоты вели боевые действия преимущественно под Угледаром на западе Донецкой области, однако за последние недели понесли там катастрофические потери;

боевики « ДНР» активно действуют на окраинах Донецка и в других районах Донецкой области;

ДНР» активно действуют на окраинах Донецка и в других районах Донецкой области; Центральный военный округ ( ЦВО) армии РФ, понесший сокрушительные потери в ходе контрнаступательных операций украинских войск под Лиманом осенью 2022 года, по-видимому, усиливает элементы ЗВО в районе Кременной;

ЦВО) армии РФ, понесший сокрушительные потери в ходе контрнаступательных операций украинских войск под Лиманом осенью 2022 года, по-видимому, усиливает элементы ЗВО в районе Кременной; подразделения ВДВ разбросаны по всему фронту, постепенно дополняя и все более вытесняя ЧВК Вагнера в ее наступлениях в районе Бахмута и сохраняя присутствие на юге Украины, а также ограниченное присутствие в Луганской области.

Единственным очевидным кандидатом на роль резерва в армии РФ остается 2-я гвардейская мотострелковая дивизия, заключают аналитики ISW. Ранее Минобороны Великобритании подтвердило схожие оценки, предположив, что абсолютное большинство российских вооруженных сил уже находятся в Украине.

При этом аналитики ISW добавляют, что в Луганской области может присутствовать даже больше российских подразделений, чем удается подтвердить наблюдателям Института. Другие исследовательские организации уже сообщали о подобных фактах, включая развертывании дополнительных подразделений 6-й общевойсковой армии вдоль границы Луганской области. Если это верно, то российские резервы, доступные для использования в дальнейших наступательных или оборонительных операциях РФ, могут быть еще меньшими. Наступление России, скорее всего, продолжится, а его интенсивность может ненадолго увеличиться (если будут задействованы резервные элементы), однако такое усиление натиска РФ «вероятно, будет кратковременным и не сможет принести значительных успехов в оперативном отношении», прогнозируют эксперты ISW.

Другие выводы аналитиков ISW по итогам 19 февраля:

украинский нардеп Федор Вениславский заявил, что российские войска уже перебросили все свои боеспособные подразделения на передовые позиции в Луганской и Донецкой областях, а также в некоторых частях Запорожской области;

заявил, что российские войска уже перебросили все свои боеспособные подразделения на передовые позиции в Луганской и Донецкой областях, а также в некоторых частях Запорожской области; сообщается, что к апрелю ВСУ смогут задействовать в прифронтовых районах лишь до 50 западных танков из обещанных 320 танков;

чеченский главарь Рамзан Кадыров вновь публично поддержал Пригожина ( после того, как не примкнул к его кампании против Минобороны России) и заявил, что заинтересован в создании собственной военизированной компании;

после того, как не примкнул к его кампании против Минобороны России) и заявил, что заинтересован в создании собственной военизированной компании; впреддверии 11-й чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН Минобороны РФ ложно заявило, что Украина якобы готовит радиологическую атаку под чужим флагом;

глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о завершении расследования октябрського взрыва на Крымском мосту и назвал его « терактом»; однако ISW подчеркивает, что атака была бы «законной военной операцией», а не терактом, если бы ее провела Украина;

терактом»; однако ISW подчеркивает, что атака была бы «законной военной операцией», а не терактом, если бы ее провела Украина; один из российских военкоров озвучил неподтвержденную информацию о том, что войска РФ якобы перешли границу в районе Харьковской области и заняли неуказанные приграничные населенные пункты;

оккупанты продолжали наступательные действия северо-западнее Сватово и в районе Кременной, украинские силы укрепляют передовые позиции к западу и северо-западу от Кременной;

российские войска, вероятно, добились незначительных успехов в северных пригородах Бахмута и на восточных окраинах города; одновременно сообщается, что деградировавшие формирования ЧВК Вагнера сужают масштабы наступления в районе Бахмута из-за нехватки сил;

войска РФ продолжают наступательные операции на западной окраине Донецка и в районе Угледара;

по информации украинских военных, российские силы не могут ремонтировать модернизированные зенитно-ракетные комплексы С-300 вблизи линии фронта из-за проблем с логистикой и вынуждены передавать эти системы на заводы-изготовители в России для ремонта.

Карта боевых действий: наступление РФ на Донбассе, битва за Бахмут, бои в Запорожской области и на северо-востоке Украины

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW