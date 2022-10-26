«Если в РФ хотят, можем обменять». «Медведчуков» и «богуслаевых» должны быть сотни, а их собственность — государственной — интервью с Давидюком 26 октября, 22:21 Эксклюзив НВ Украинский политолог Николай Давыдюк (Фото:Микола Давидюк via Facebook)

Шевченковский районный суд города Киева взял под стражу президента Мотор Сичи Вячеслава Богуслаева, а двумя днями ранее его задержали по подозрению в коллаборационизме, пособничестве России.

Он, по данным следствия, продавал России двигатели для вертолетов в обход санкций. Журналисты программы Схемы выяснили, что у Богуслаева есть российский паспорт.

В интервью Радио НВ политолог Николай Давыдюк рассказал, как могло так случиться, что Богуслаева задержали только сейчас и какое наказание он должен понести.

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— С одной стороны, не очень странная история, а с другой — не очень приятные вещи. Вопрос: почему только сейчас? Это был такой сюрприз для многих, что Богуслаев может быть не безразличен к России? Все же об этом вроде бы говорили, вроде бы и знали.

— И хорватские фирмы, через которые он передавал, знали, кыргызстанские фирмы знали, все знали. Я думаю, что это политическое решение все-таки сделать это сейчас, но юридическое основание для него было еще при Порошенко, и Кучме, и Ющенко.

Единственное, что когда началась широкомасштабная война и даже оккупация Крыма и Донбасса, уже нужно было останавливать. Двигатели наших компаний были в вертолетах, атаковавших наши позиции. Уже тогда нужно было принимать решение, чтобы это остановить.

Другое дело: Богуслаев — человек, который помог втянуть Украину в скандал с китайцами, с американцами. Об этом мало кто знает, но еще тайно принимали участие в переговорах российские олигархи. Я так понимаю, они общались с китайской стороной. Эта тайная часть тоже, надеюсь, станет известна, потому что часть из них сейчас играет великих переговорщиков.

Наверное, он был полезен, а сейчас уже заигрался и слишком по-черно-белому начал себя вести, поэтому сейчас так и решили.

— Для кого он был полезен?

— Думаю, для всех. Не хочу сейчас выделять фамилии, он всем старался быть полезным. И для Украины, и для России, задабривал чиновников деньгами. Я думаю, что его вели минимум полгода, а может, и года два. Я думаю, что все это будет в его записях, а если не будет, то либо журналисты НВ, либо Радио Свобода точно это покажут, как показали его российский паспорт.

Иногда у нас журналисты получают правду быстрее, чем следователи, но это не мешает тому, чтобы эту правду показать.

— Я просто не верю, что Служба безопасности не знала о его российском паспорте. Он его получил в 2000 году, 22 года назад. После этого он четырежды избирался депутатом в Верховную Раду, был почетным президентом Мотор Сичи. Он даже в 2019 году еще пытался попасть в Верховную Раду. Также не секрет, что ряд народных депутатов в Верховной Раде, в Слуге народа, которые ориентируются или ориентировались на Богуслаева. Среди них и Геннадий Касай. К слову, он работает в комитете обороны и разведки. А кого теоретически Богуслаев мог бы утащить за собой?

— Я думаю, что будет вопрос государственной измены. И понятно, что те депутаты, которых он набирал, условно, с улицы, потому что там нужно было не запятнанных [найти], могут к этому и не иметь отношения, хотя это тоже нужно проверять.