Оператор Patriot рассказал о моменте, когда над Киевом впервые сбили «непобедимый» Кинжал 14 июня, 15:41 Фрагменты ракеты Кинжал на территории Киевского НИИ, 12 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Один из операторов зенитно-ракетного комплекса Patriot, который защищает небо над Украиной, рассказал журналу The Economist о моменте, когда над Киевом сбили первую российскую аэробаллистическую ракету Кинжал Х-47.

По словам 30-летнего Вячеслава, после того, как украинские бойцы поняли, что уничтожили Кинжал, были «аплодисменты, радость и мат».

«Мы поняли: Patriot сработал. В следующий раз, когда мы увидели на наших мониторах не один, а шесть Кинжалов, это было лишь вопросом продолжения работы», — рассказал он.

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Как пишет издание, первая сбитая над Украиной «непобедимая» баллистическая ракета РФ оказалась не только не непобедимой, но и летела со скоростью «всего» около 1240 м/c — это в три раза меньше, чем утверждали россияне.

6 мая командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук подтвердил, что украинские военные впервые благодаря ЗРК Patriot сбили российскую аэробаллистическую ракету Кинжал в районе Киева в ночь на 4 мая. Представители власти говорили, что союзники «были приятно удивлены».

Позже в ночь на 16 мая Россия атаковала Украину 18 различными типами ракет, в том числе шестью Кинжалами. Их все уничтожили силы ПВО. СМИ сообщили о повреждении системы, однако уже 19 мая спикер ВС Юрий Игнат заявил, что она уже работает.