В оккупированной Херсонской области День знаний начался под дулами автоматов — ОВА

1 сентября, 20:52
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День знаний в оккупированной Херсонской области (Фото:most.ks.ua)

День знаний в оккупированной Херсонской области (Фото:most.ks.ua)

В Херсонской области с первого урока дети, которые пошли в захваченные оккупантами учебные заведения, оказались под российской пропагандой.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

«Оккупанты начали образовательный процесс в увлеченных школах Херсонщины. По свидетельству очевидцев, с первого же урока детям начали промывать мозги российской пропагандой и фейковой историей», — говорится в сообщении.

Видео дня

При этом желающих учиться по российской программе — немного.

День знаний в Херсонской области (Фото: hercon_ru / telegram)
День знаний в Херсонской области / Фото: hercon_ru / telegram

Также в школах есть вооруженная охрана сотрудников Росгвардии.

https://www.facebook.com/khoda.gov.ua/posts/439819774846524

По информации местного издания Мост, в Херсоне День знаний провели под дулами автоматов, оккупанты проводят обязательный осмотр вещей людей, которые заходили в здание школы. Теоретически росгвардейцы могут стать и конвоем, если будет принято решение об эвакуации детей, пишет издание.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Херсонская область Дети Война России против Украины

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