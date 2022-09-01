В оккупированной Херсонской области День знаний начался под дулами автоматов — ОВА 1 сентября, 20:52 День знаний в оккупированной Херсонской области (Фото:most.ks.ua)

В Херсонской области с первого урока дети, которые пошли в захваченные оккупантами учебные заведения, оказались под российской пропагандой.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

«Оккупанты начали образовательный процесс в увлеченных школах Херсонщины. По свидетельству очевидцев, с первого же урока детям начали промывать мозги российской пропагандой и фейковой историей», — говорится в сообщении.

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При этом желающих учиться по российской программе — немного.

День знаний в Херсонской области / Фото: hercon_ru / telegram

Также в школах есть вооруженная охрана сотрудников Росгвардии.

По информации местного издания Мост, в Херсоне День знаний провели под дулами автоматов, оккупанты проводят обязательный осмотр вещей людей, которые заходили в здание школы. Теоретически росгвардейцы могут стать и конвоем, если будет принято решение об эвакуации детей, пишет издание.

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