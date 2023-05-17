«ВСУ — лучший туроператор Украины». Казарин и Мацарский рассказали самый простой и действенный способ, как мужчинам выехать за границу

17 мая, 16:49
NV Премиум
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Павел Казарин и Юрий Мацарский (Фото:Павел Казарин / Facebook)

Павел Казарин и Юрий Мацарский (Фото:Павел Казарин / Facebook)

Ведущие программы Подвійні стандарти и больше года — украинские военнослужащие Павел Казарин и Юрий Мацарский вернулись в Киев на ротацию с района города Гуляйполя Запорожской области.

В эфире Radio NV рассказали, как мужчинам реально выехать за границу, не нарушая закон.

«Для тех мужчин призывного возраста, кто страдает, не может выбраться из Украины, кто хочет съездить за рубеж, посетить другие страны, самый простой и действенный способ поехать за рубеж — это пойти в армию, отслужить год, получить заслуженные 10 дней [отпуска]. Написать рапорт на отпуск, получить в ответ на этот рапорт отпускной лист от командира, на основании которого спокойно выезжаешь за границу», — объяснил Мацарский.

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Казарин шуточно подытожил: «Вооруженные силы — лучший туроператор Украины. Единственный возможный. <...> Вы соскучились по пражским мостам, по лондонскому тауэру, по Эйфелевой башне? <...> Добро пожаловать. Вооруженные силы Украины обеспечат вам выезд за рубеж».

Способ проверенный, потому что именно так Мацарский побывал за границей в мае.

«Я успел в отпуск съездить. У меня, кстати, завтра последний день отпуска. Напоминаю, что каждый военнослужащий имеет право на 10 дней отпуска. Плюс к этим 10 дням добавляется еще время в пути. То есть 10 дней — это чистого времени. Вот и я успел, смог съездить в отпуск», — сказал Мацарский.

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https://www.youtube.com/watch?v=kU_PIe6VxB4&t=163s
Редактор: Юлия Козина

Теги:   Военные Военнообязанные Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Украинские военные Павел Казарин Запрет на выезд Радио NV Выезд за границу Война России против Украины Юрий Мацарский

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