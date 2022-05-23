В Украине разрешили одновременное оформление ID-карты и загранпаспорта

23 мая, 15:55
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В Украине упростили процедуру получения новых документов (Фото:ГМС)

В Украине упростили процедуру получения новых документов (Фото:ГМС)

С понедельника, 23 мая, в Украине разрешили одновременное оформление ID-карты и загранпаспорта.

Как сообщили в пресс-службе МВД, есть несколько оснований для получения такой процедуры:

  • в случае оформления ID-карты впервые в 14 лет;
  • в дальнейшем в случае потери документов или их обмена в связи с изменением персональных данных.
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За получением услуги можно обращаться в подразделения Миграционной службы, в центры обслуживания Паспортный сервис и в ЦНАПы.

Там также рассказали о стоимости услуги:

  • 1105 грн (при оформлении в течение 20 рабочих дней);
  • 1583 грн (при срочном оформлении в течение 7 рабочих дней).
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При этом, в случае оформления в 14 лет впервые оплачивается только услуга оформления загранпаспорта.

https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/376285624527093

Ранее для оформления загранпаспорта в Украине необходимо было дождаться получения внутреннего паспорта.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   МВД Украины Загранпаспорт ID-паспорт Миграционная служба

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