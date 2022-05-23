В Украине разрешили одновременное оформление ID-карты и загранпаспорта 23 мая, 15:55 Цей матеріал також доступний українською В Украине упростили процедуру получения новых документов (Фото:ГМС)

С понедельника, 23 мая, в Украине разрешили одновременное оформление ID-карты и загранпаспорта.

Как сообщили в пресс-службе МВД, есть несколько оснований для получения такой процедуры:

в случае оформления ID-карты впервые в 14 лет;

в дальнейшем в случае потери документов или их обмена в связи с изменением персональных данных.

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За получением услуги можно обращаться в подразделения Миграционной службы, в центры обслуживания Паспортный сервис и в ЦНАПы.

Там также рассказали о стоимости услуги:

1105 грн ( при оформлении в течение 20 рабочих дней);

при оформлении в течение 20 рабочих дней); 1583 грн ( при срочном оформлении в течение 7 рабочих дней).

При этом, в случае оформления в 14 лет впервые оплачивается только услуга оформления загранпаспорта.

Ранее для оформления загранпаспорта в Украине необходимо было дождаться получения внутреннего паспорта.

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