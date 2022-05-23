В Украине разрешили одновременное оформление ID-карты и загранпаспорта
В Украине упростили процедуру получения новых документов (Фото:ГМС)
С понедельника, 23 мая, в Украине разрешили одновременное оформление ID-карты и загранпаспорта.
Как сообщили в пресс-службе МВД, есть несколько оснований для получения такой процедуры:
- в случае оформления ID-карты впервые в 14 лет;
- в дальнейшем в случае потери документов или их обмена в связи с изменением персональных данных.
За получением услуги можно обращаться в подразделения Миграционной службы, в центры обслуживания Паспортный сервис и в ЦНАПы.
Там также рассказали о стоимости услуги:
- 1105 грн (при оформлении в течение 20 рабочих дней);
- 1583 грн (при срочном оформлении в течение 7 рабочих дней).
При этом, в случае оформления в 14 лет впервые оплачивается только услуга оформления загранпаспорта.
Ранее для оформления загранпаспорта в Украине необходимо было дождаться получения внутреннего паспорта.
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